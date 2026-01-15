SegnaliSezioni
Marco Engstermann

XAUUSD M5

Marco Engstermann
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 15%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
148 (71.84%)
Loss Trade:
58 (28.16%)
Best Trade:
16.13 USD
Worst Trade:
-33.72 USD
Profitto lordo:
298.51 USD (31 083 pips)
Perdita lorda:
-237.75 USD (21 523 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (31.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
21.62%
Massimo carico di deposito:
83.92%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
208
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
97 (47.09%)
Short Trade:
109 (52.91%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-4.10 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-23.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.72 USD (1)
Crescita mensile:
15.05%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.92 USD
Massimale:
34.27 USD (20.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.06% (30.25 USD)
Per equità:
7.40% (29.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 202
EURUSDb 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 62
EURUSDb -2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 9.7K
EURUSDb -134
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.13 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.30 USD
Massima perdita consecutiva: -23.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold Trading auto and manual trading on HMF zero account. 

No trading if news coming out. Auto stop 30 min before news.

Non ci sono recensioni
2026.01.16 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
