СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XAUUSD M5
Marco Engstermann

XAUUSD M5

Marco Engstermann
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 18%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
208
Прибыльных трейдов:
150 (72.11%)
Убыточных трейдов:
58 (27.88%)
Лучший трейд:
16.13 USD
Худший трейд:
-33.72 USD
Общая прибыль:
313.08 USD (32 560 pips)
Общий убыток:
-237.75 USD (21 523 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (31.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
26.91%
Макс. загрузка депозита:
83.92%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
209
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
2.20
Длинных трейдов:
99 (47.60%)
Коротких трейдов:
109 (52.40%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
2.09 USD
Средний убыток:
-4.10 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-23.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.72 USD (1)
Прирост в месяц:
17.67%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.92 USD
Максимальная:
34.27 USD (20.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.06% (30.25 USD)
По эквити:
7.40% (29.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 204
EURUSDb 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 77
EURUSDb -2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 11K
EURUSDb -134
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.13 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +31.30 USD
Макс. убыток в серии: -23.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Gold Trading auto and manual trading on HMF zero account. 

No trading if news coming out. Auto stop 30 min before news.

Нет отзывов
2026.01.16 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD M5
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
655
USD
1
93%
208
72%
27%
1.31
0.36
USD
11%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.