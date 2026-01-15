- Прирост
Всего трейдов:
208
Прибыльных трейдов:
150 (72.11%)
Убыточных трейдов:
58 (27.88%)
Лучший трейд:
16.13 USD
Худший трейд:
-33.72 USD
Общая прибыль:
313.08 USD (32 560 pips)
Общий убыток:
-237.75 USD (21 523 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (31.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
26.91%
Макс. загрузка депозита:
83.92%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
209
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
2.20
Длинных трейдов:
99 (47.60%)
Коротких трейдов:
109 (52.40%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
2.09 USD
Средний убыток:
-4.10 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-23.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.72 USD (1)
Прирост в месяц:
17.67%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.92 USD
Максимальная:
34.27 USD (20.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.06% (30.25 USD)
По эквити:
7.40% (29.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|204
|EURUSDb
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|77
|EURUSDb
|-2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|11K
|EURUSDb
|-134
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Лучший трейд: +16.13 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +31.30 USD
Макс. убыток в серии: -23.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Gold Trading auto and manual trading on HMF zero account.
No trading if news coming out. Auto stop 30 min before news.
Нет отзывов
30 USD в месяц
18%
0
0
