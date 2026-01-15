- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
209
Transacciones Rentables:
151 (72.24%)
Transacciones Irrentables:
58 (27.75%)
Mejor transacción:
16.13 USD
Peor transacción:
-33.72 USD
Beneficio Bruto:
314.14 USD (32 623 pips)
Pérdidas Brutas:
-237.75 USD (21 523 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (31.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
40.50 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
26.91%
Carga máxima del depósito:
83.92%
Último trade:
4 minutos
Trades a la semana:
210
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
2.23
Transacciones Largas:
100 (47.85%)
Transacciones Cortas:
109 (52.15%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
0.37 USD
Beneficio medio:
2.08 USD
Pérdidas medias:
-4.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-23.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.72 USD (1)
Crecimiento al mes:
17.86%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.92 USD
Máxima:
34.27 USD (20.90%)
Reducción relativa:
De balance:
11.06% (30.25 USD)
De fondos:
7.40% (29.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|205
|EURUSDb
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDb
|78
|EURUSDb
|-2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDb
|11K
|EURUSDb
|-134
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +16.13 USD
Peor transacción: -34 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +31.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.95 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Gold Trading auto and manual trading on HMF zero account.
No trading if news coming out. Auto stop 30 min before news.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
18%
0
0
USD
USD
656
USD
USD
1
92%
209
72%
27%
1.32
0.37
USD
USD
11%
1:30