İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
148 (71.84%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (28.16%)
En iyi işlem:
16.13 USD
En kötü işlem:
-33.72 USD
Brüt kâr:
298.51 USD (31 083 pips)
Brüt zarar:
-237.75 USD (21 523 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (31.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.50 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
21.62%
Maks. mevduat yükü:
83.92%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
208
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
97 (47.09%)
Satış işlemleri:
109 (52.91%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-4.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-23.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.72 USD (1)
Aylık büyüme:
15.05%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.92 USD
Maksimum:
34.27 USD (20.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.06% (30.25 USD)
Varlığa göre:
7.40% (29.22 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Gold Trading auto and manual trading on HMF zero account.
No trading if news coming out. Auto stop 30 min before news.
İnceleme yok
