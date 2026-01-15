SinyallerBölümler
Marco Engstermann

XAUUSD M5

Marco Engstermann
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 15%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
148 (71.84%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (28.16%)
En iyi işlem:
16.13 USD
En kötü işlem:
-33.72 USD
Brüt kâr:
298.51 USD (31 083 pips)
Brüt zarar:
-237.75 USD (21 523 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (31.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.50 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
21.62%
Maks. mevduat yükü:
83.92%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
208
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
97 (47.09%)
Satış işlemleri:
109 (52.91%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-4.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-23.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.72 USD (1)
Aylık büyüme:
15.05%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.92 USD
Maksimum:
34.27 USD (20.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.06% (30.25 USD)
Varlığa göre:
7.40% (29.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 202
EURUSDb 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 62
EURUSDb -2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 9.7K
EURUSDb -134
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.13 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold Trading auto and manual trading on HMF zero account. 

No trading if news coming out. Auto stop 30 min before news.

İnceleme yok
2026.01.16 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
