Signale / MetaTrader 4 / XAUUSD M5
Marco Engstermann

XAUUSD M5

Marco Engstermann
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 18%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
208
Gewinntrades:
150 (72.11%)
Verlusttrades:
58 (27.88%)
Bester Trade:
16.13 USD
Schlechtester Trade:
-33.72 USD
Bruttoprofit:
313.08 USD (32 560 pips)
Bruttoverlust:
-237.75 USD (21 523 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (31.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
40.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
25.55%
Max deposit load:
83.92%
Letzter Trade:
48 Minuten
Trades pro Woche:
209
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
2.20
Long-Positionen:
99 (47.60%)
Short-Positionen:
109 (52.40%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
0.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-23.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.72 USD (1)
Wachstum pro Monat :
17.67%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.92 USD
Maximaler:
34.27 USD (20.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.06% (30.25 USD)
Kapital:
7.40% (29.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 204
EURUSDb 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb 77
EURUSDb -2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb 11K
EURUSDb -134
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.13 USD
Schlechtester Trade: -34 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.95 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Gold Trading auto and manual trading on HMF zero account. 

No trading if news coming out. Auto stop 30 min before news.

Keine Bewertungen
2026.01.16 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopieren

