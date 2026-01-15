SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / XAUUSD M5
Marco Engstermann

XAUUSD M5

Marco Engstermann
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 15%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
206
Negociações com lucro:
148 (71.84%)
Negociações com perda:
58 (28.16%)
Melhor negociação:
16.13 USD
Pior negociação:
-33.72 USD
Lucro bruto:
298.51 USD (31 083 pips)
Perda bruta:
-237.75 USD (21 523 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (31.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.50 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
23.18%
Depósito máximo carregado:
83.92%
Último negócio:
56 minutos atrás
Negociações por semana:
208
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
1.77
Negociações longas:
97 (47.09%)
Negociações curtas:
109 (52.91%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.29 USD
Lucro médio:
2.02 USD
Perda média:
-4.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-23.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.72 USD (1)
Crescimento mensal:
15.05%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.92 USD
Máximo:
34.27 USD (20.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.06% (30.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.40% (29.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDb 202
EURUSDb 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDb 62
EURUSDb -2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDb 9.7K
EURUSDb -134
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.13 USD
Pior negociação: -34 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +31.30 USD
Máxima perda consecutiva: -23.95 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Gold Trading auto and manual trading on HMF zero account. 

No trading if news coming out. Auto stop 30 min before news.

Sem comentários
2026.01.16 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
XAUUSD M5
30 USD por mês
15%
0
0
USD
640
USD
1
94%
206
71%
23%
1.25
0.29
USD
11%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.