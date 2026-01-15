シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / XAUUSD M5
Marco Engstermann

XAUUSD M5

Marco Engstermann
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 18%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
208
利益トレード:
150 (72.11%)
損失トレード:
58 (27.88%)
ベストトレード:
16.13 USD
最悪のトレード:
-33.72 USD
総利益:
313.08 USD (32 560 pips)
総損失:
-237.75 USD (21 523 pips)
最大連続の勝ち:
15 (31.30 USD)
最大連続利益:
40.50 USD (5)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
25.55%
最大入金額:
83.92%
最近のトレード:
59 分前
1週間当たりの取引:
209
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
2.20
長いトレード:
99 (47.60%)
短いトレード:
109 (52.40%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
0.36 USD
平均利益:
2.09 USD
平均損失:
-4.10 USD
最大連続の負け:
8 (-23.95 USD)
最大連続損失:
-33.72 USD (1)
月間成長:
17.67%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.92 USD
最大の:
34.27 USD (20.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.06% (30.25 USD)
エクイティによる:
7.40% (29.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDb 204
EURUSDb 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDb 77
EURUSDb -2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDb 11K
EURUSDb -134
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.13 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +31.30 USD
最大連続損失: -23.95 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Gold Trading auto and manual trading on HMF zero account. 

No trading if news coming out. Auto stop 30 min before news.

レビューなし
2026.01.16 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
XAUUSD M5
30 USD/月
18%
0
0
USD
655
USD
1
93%
208
72%
26%
1.31
0.36
USD
11%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください