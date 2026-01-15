- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
208
利益トレード:
150 (72.11%)
損失トレード:
58 (27.88%)
ベストトレード:
16.13 USD
最悪のトレード:
-33.72 USD
総利益:
313.08 USD (32 560 pips)
総損失:
-237.75 USD (21 523 pips)
最大連続の勝ち:
15 (31.30 USD)
最大連続利益:
40.50 USD (5)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
25.55%
最大入金額:
83.92%
最近のトレード:
59 分前
1週間当たりの取引:
209
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
2.20
長いトレード:
99 (47.60%)
短いトレード:
109 (52.40%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
0.36 USD
平均利益:
2.09 USD
平均損失:
-4.10 USD
最大連続の負け:
8 (-23.95 USD)
最大連続損失:
-33.72 USD (1)
月間成長:
17.67%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.92 USD
最大の:
34.27 USD (20.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.06% (30.25 USD)
エクイティによる:
7.40% (29.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|204
|EURUSDb
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|77
|EURUSDb
|-2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|11K
|EURUSDb
|-134
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.13 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +31.30 USD
最大連続損失: -23.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Gold Trading auto and manual trading on HMF zero account.
No trading if news coming out. Auto stop 30 min before news.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
18%
0
0
USD
USD
655
USD
USD
1
93%
208
72%
26%
1.31
0.36
USD
USD
11%
1:30