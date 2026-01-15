- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
208
盈利交易:
150 (72.11%)
亏损交易:
58 (27.88%)
最好交易:
16.13 USD
最差交易:
-33.72 USD
毛利:
313.08 USD (32 560 pips)
毛利亏损:
-237.75 USD (21 523 pips)
最大连续赢利:
15 (31.30 USD)
最大连续盈利:
40.50 USD (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
23.18%
最大入金加载:
83.92%
最近交易:
26 几分钟前
每周交易:
209
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
2.20
长期交易:
99 (47.60%)
短期交易:
109 (52.40%)
利润因子:
1.32
预期回报:
0.36 USD
平均利润:
2.09 USD
平均损失:
-4.10 USD
最大连续失误:
8 (-23.95 USD)
最大连续亏损:
-33.72 USD (1)
每月增长:
17.67%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
1.92 USD
最大值:
34.27 USD (20.90%)
相对跌幅:
结余:
11.06% (30.25 USD)
净值:
7.40% (29.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|204
|EURUSDb
|4
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|77
|EURUSDb
|-2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|11K
|EURUSDb
|-134
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.13 USD
最差交易: -34 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +31.30 USD
最大连续亏损: -23.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Gold Trading auto and manual trading on HMF zero account.
No trading if news coming out. Auto stop 30 min before news.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
655
USD
USD
1
93%
208
72%
23%
1.31
0.36
USD
USD
11%
1:30