Marco Engstermann

XAUUSD M5

Marco Engstermann
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 15%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
206
Bénéfice trades:
148 (71.84%)
Perte trades:
58 (28.16%)
Meilleure transaction:
16.13 USD
Pire transaction:
-33.72 USD
Bénéfice brut:
298.51 USD (31 083 pips)
Perte brute:
-237.75 USD (21 523 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (31.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40.50 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
21.62%
Charge de dépôt maximale:
83.92%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
207
Temps de détention moyen:
10 minutes
Facteur de récupération:
1.77
Longs trades:
97 (47.09%)
Courts trades:
109 (52.91%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.29 USD
Bénéfice moyen:
2.02 USD
Perte moyenne:
-4.10 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-23.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.72 USD (1)
Croissance mensuelle:
15.05%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.92 USD
Maximal:
34.27 USD (20.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.06% (30.25 USD)
Par fonds propres:
7.40% (29.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 202
EURUSDb 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 62
EURUSDb -2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 9.7K
EURUSDb -134
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.13 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +31.30 USD
Perte consécutive maximale: -23.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Gold Trading auto and manual trading on HMF zero account. 

No trading if news coming out. Auto stop 30 min before news.

Aucun avis
2026.01.16 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
