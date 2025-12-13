SegnaliSezioni
Muhammad Agus Prasetyo

MRAGUS77

Muhammad Agus Prasetyo
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
12 (27.90%)
Loss Trade:
31 (72.09%)
Best Trade:
99.60 USD
Worst Trade:
-101.09 USD
Profitto lordo:
599.87 USD (55 553 pips)
Perdita lorda:
-1 371.83 USD (71 282 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (227.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.30 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
23.29%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
34 (79.07%)
Short Trade:
9 (20.93%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-17.95 USD
Profitto medio:
49.99 USD
Perdita media:
-44.25 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-834.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-834.90 USD (15)
Crescita mensile:
-27.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 046.71 USD
Massimale:
1 046.71 USD (34.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 35
NQ100.R 4
EURJPY 2
AUDJPY 1
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -479
NQ100.R -154
EURJPY -73
AUDJPY -47
USDCAD -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.6K
NQ100.R -7.3K
EURJPY -1.5K
AUDJPY -1K
USDCAD -317
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.60 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +227.30 USD
Massima perdita consecutiva: -834.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 5
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 3
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 7
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 11
TMS-Live
0.00 × 4
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 9
BossaFX-Real
0.00 × 2
TraDesto-Live
0.00 × 10
FXOpen-Real2
0.00 × 4
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
2025.12.13 16:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
