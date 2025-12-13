- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
78
利益トレード:
24 (30.76%)
損失トレード:
54 (69.23%)
ベストトレード:
99.60 USD
最悪のトレード:
-200.50 USD
総利益:
967.17 USD (77 803 pips)
総損失:
-2 519.07 USD (149 820 pips)
最大連続の勝ち:
5 (227.30 USD)
最大連続利益:
227.30 USD (5)
シャープレシオ:
-0.35
取引アクティビティ:
58.10%
最大入金額:
92.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
51 (65.38%)
短いトレード:
27 (34.62%)
プロフィットファクター:
0.38
期待されたペイオフ:
-19.90 USD
平均利益:
40.30 USD
平均損失:
-46.65 USD
最大連続の負け:
15 (-834.90 USD)
最大連続損失:
-834.90 USD (15)
月間成長:
-58.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 551.90 USD
最大の:
1 551.90 USD (51.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.04% (1 551.90 USD)
エクイティによる:
24.16% (173.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|NQ100.R
|13
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-646
|NQ100.R
|-783
|EURJPY
|-97
|AUDJPY
|-4
|NZDJPY
|85
|CHFJPY
|-22
|USDCAD
|-19
|CADJPY
|-49
|GBPJPY
|-24
|USDCHF
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-14K
|NQ100.R
|-56K
|EURJPY
|-2K
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|2K
|CHFJPY
|-458
|USDCAD
|-317
|CADJPY
|-1K
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|112
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.60 USD
最悪のトレード: -201 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +227.30 USD
最大連続損失: -834.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
292 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-58%
0
0
USD
USD
480
USD
USD
4
0%
78
30%
58%
0.38
-19.90
USD
USD
58%
1:50