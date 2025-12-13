シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MRAGUS77
Muhammad Agus Prasetyo

MRAGUS77

Muhammad Agus Prasetyo
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -58%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
78
利益トレード:
24 (30.76%)
損失トレード:
54 (69.23%)
ベストトレード:
99.60 USD
最悪のトレード:
-200.50 USD
総利益:
967.17 USD (77 803 pips)
総損失:
-2 519.07 USD (149 820 pips)
最大連続の勝ち:
5 (227.30 USD)
最大連続利益:
227.30 USD (5)
シャープレシオ:
-0.35
取引アクティビティ:
58.10%
最大入金額:
92.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
51 (65.38%)
短いトレード:
27 (34.62%)
プロフィットファクター:
0.38
期待されたペイオフ:
-19.90 USD
平均利益:
40.30 USD
平均損失:
-46.65 USD
最大連続の負け:
15 (-834.90 USD)
最大連続損失:
-834.90 USD (15)
月間成長:
-58.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 551.90 USD
最大の:
1 551.90 USD (51.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.04% (1 551.90 USD)
エクイティによる:
24.16% (173.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 52
NQ100.R 13
EURJPY 3
AUDJPY 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
USDCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
USDCHF 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -646
NQ100.R -783
EURJPY -97
AUDJPY -4
NZDJPY 85
CHFJPY -22
USDCAD -19
CADJPY -49
GBPJPY -24
USDCHF 6
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -14K
NQ100.R -56K
EURJPY -2K
AUDJPY 0
NZDJPY 2K
CHFJPY -458
USDCAD -317
CADJPY -1K
GBPJPY -500
USDCHF 112
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +99.60 USD
最悪のトレード: -201 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +227.30 USD
最大連続損失: -834.90 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
レビューなし
2025.12.19 11:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 15:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.13 16:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MRAGUS77
30 USD/月
-58%
0
0
USD
480
USD
4
0%
78
30%
58%
0.38
-19.90
USD
58%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

