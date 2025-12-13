- 자본
- 축소
트레이드:
92
이익 거래:
30 (32.60%)
손실 거래:
62 (67.39%)
최고의 거래:
99.60 USD
최악의 거래:
-200.50 USD
총 수익:
1 207.81 USD (99 072 pips)
총 손실:
-2 728.56 USD (167 253 pips)
연속 최대 이익:
5 (227.30 USD)
연속 최대 이익:
227.30 USD (5)
샤프 비율:
-0.29
거래 활동:
65.19%
최대 입금량:
92.82%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.95
롱(주식매수):
60 (65.22%)
숏(주식차입매도):
32 (34.78%)
수익 요인:
0.44
기대수익:
-16.53 USD
평균 이익:
40.26 USD
평균 손실:
-44.01 USD
연속 최대 손실:
15 (-834.90 USD)
연속 최대 손실:
-834.90 USD (15)
월별 성장률:
-28.94%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 607.80 USD
최대한의:
1 607.80 USD (53.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
62.93% (1 607.80 USD)
자본금별:
24.16% (173.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|NQ100.R
|13
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-621
|NQ100.R
|-783
|EURJPY
|-97
|AUDJPY
|-4
|NZDJPY
|85
|CHFJPY
|-22
|USDCAD
|-19
|CADJPY
|-49
|GBPJPY
|-24
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-11K
|NQ100.R
|-56K
|EURJPY
|-2K
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|2K
|CHFJPY
|-458
|USDCAD
|-317
|CADJPY
|-1K
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|112
|AUDUSD
|134
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +99.60 USD
최악의 거래: -201 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +227.30 USD
연속 최대 손실: -834.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
