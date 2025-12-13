SignaleKategorien
Muhammad Agus Prasetyo

MRAGUS77

Muhammad Agus Prasetyo
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -54%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
82
Gewinntrades:
26 (31.70%)
Verlusttrades:
56 (68.29%)
Bester Trade:
99.60 USD
Schlechtester Trade:
-200.50 USD
Bruttoprofit:
1 070.97 USD (88 222 pips)
Bruttoverlust:
-2 574.97 USD (155 320 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (227.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
227.30 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.31
Trading-Aktivität:
60.46%
Max deposit load:
92.82%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.94
Long-Positionen:
53 (64.63%)
Short-Positionen:
29 (35.37%)
Profit-Faktor:
0.42
Mathematische Gewinnerwartung:
-18.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
41.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-45.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-834.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-834.90 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-53.86%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 607.80 USD
Maximaler:
1 607.80 USD (53.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
62.93% (1 607.80 USD)
Kapital:
24.16% (173.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 56
NQ100.R 13
EURJPY 3
AUDJPY 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
USDCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -598
NQ100.R -783
EURJPY -97
AUDJPY -4
NZDJPY 85
CHFJPY -22
USDCAD -19
CADJPY -49
GBPJPY -24
USDCHF 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -9.3K
NQ100.R -56K
EURJPY -2K
AUDJPY 0
NZDJPY 2K
CHFJPY -458
USDCAD -317
CADJPY -1K
GBPJPY -500
USDCHF 112
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +99.60 USD
Schlechtester Trade: -201 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +227.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -834.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
noch 292 ...
Keine Bewertungen
2025.12.19 11:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 15:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.13 16:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
