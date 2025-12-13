- Incremento
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
24 (30.76%)
Transacciones Irrentables:
54 (69.23%)
Mejor transacción:
99.60 USD
Peor transacción:
-200.50 USD
Beneficio Bruto:
967.17 USD (77 803 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 519.07 USD (149 820 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (227.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
227.30 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.35
Actividad comercial:
58.10%
Carga máxima del depósito:
92.82%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
51 (65.38%)
Transacciones Cortas:
27 (34.62%)
Factor de Beneficio:
0.38
Beneficio Esperado:
-19.90 USD
Beneficio medio:
40.30 USD
Pérdidas medias:
-46.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-834.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-834.90 USD (15)
Crecimiento al mes:
-58.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 551.90 USD
Máxima:
1 551.90 USD (51.73%)
Reducción relativa:
De balance:
58.04% (1 551.90 USD)
De fondos:
24.16% (173.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|NQ100.R
|13
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-646
|NQ100.R
|-783
|EURJPY
|-97
|AUDJPY
|-4
|NZDJPY
|85
|CHFJPY
|-22
|USDCAD
|-19
|CADJPY
|-49
|GBPJPY
|-24
|USDCHF
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-14K
|NQ100.R
|-56K
|EURJPY
|-2K
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|2K
|CHFJPY
|-458
|USDCAD
|-317
|CADJPY
|-1K
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|112
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +99.60 USD
Peor transacción: -201 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +227.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -834.90 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
