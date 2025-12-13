SeñalesSecciones
Muhammad Agus Prasetyo

MRAGUS77

Muhammad Agus Prasetyo
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -58%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
24 (30.76%)
Transacciones Irrentables:
54 (69.23%)
Mejor transacción:
99.60 USD
Peor transacción:
-200.50 USD
Beneficio Bruto:
967.17 USD (77 803 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 519.07 USD (149 820 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (227.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
227.30 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.35
Actividad comercial:
58.10%
Carga máxima del depósito:
92.82%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
51 (65.38%)
Transacciones Cortas:
27 (34.62%)
Factor de Beneficio:
0.38
Beneficio Esperado:
-19.90 USD
Beneficio medio:
40.30 USD
Pérdidas medias:
-46.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-834.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-834.90 USD (15)
Crecimiento al mes:
-58.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 551.90 USD
Máxima:
1 551.90 USD (51.73%)
Reducción relativa:
De balance:
58.04% (1 551.90 USD)
De fondos:
24.16% (173.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 52
NQ100.R 13
EURJPY 3
AUDJPY 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
USDCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
USDCHF 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -646
NQ100.R -783
EURJPY -97
AUDJPY -4
NZDJPY 85
CHFJPY -22
USDCAD -19
CADJPY -49
GBPJPY -24
USDCHF 6
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -14K
NQ100.R -56K
EURJPY -2K
AUDJPY 0
NZDJPY 2K
CHFJPY -458
USDCAD -317
CADJPY -1K
GBPJPY -500
USDCHF 112
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +99.60 USD
Peor transacción: -201 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +227.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -834.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
otros 292...
No hay comentarios
2025.12.19 11:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 15:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.13 16:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MRAGUS77
30 USD al mes
-58%
0
0
USD
480
USD
4
0%
78
30%
58%
0.38
-19.90
USD
58%
1:50
