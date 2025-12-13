SinaisSeções
Muhammad Agus Prasetyo

MRAGUS77

Muhammad Agus Prasetyo
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -58%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
24 (30.76%)
Negociações com perda:
54 (69.23%)
Melhor negociação:
99.60 USD
Pior negociação:
-200.50 USD
Lucro bruto:
967.17 USD (77 803 pips)
Perda bruta:
-2 519.07 USD (149 820 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (227.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
227.30 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.35
Atividade de negociação:
58.10%
Depósito máximo carregado:
92.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
51 (65.38%)
Negociações curtas:
27 (34.62%)
Fator de lucro:
0.38
Valor esperado:
-19.90 USD
Lucro médio:
40.30 USD
Perda média:
-46.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-834.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-834.90 USD (15)
Crescimento mensal:
-58.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 551.90 USD
Máximo:
1 551.90 USD (51.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.04% (1 551.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.16% (173.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 52
NQ100.R 13
EURJPY 3
AUDJPY 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
USDCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -646
NQ100.R -783
EURJPY -97
AUDJPY -4
NZDJPY 85
CHFJPY -22
USDCAD -19
CADJPY -49
GBPJPY -24
USDCHF 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -14K
NQ100.R -56K
EURJPY -2K
AUDJPY 0
NZDJPY 2K
CHFJPY -458
USDCAD -317
CADJPY -1K
GBPJPY -500
USDCHF 112
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +99.60 USD
Pior negociação: -201 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +227.30 USD
Máxima perda consecutiva: -834.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
292 mais ...
Sem comentários
2025.12.19 11:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 15:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.13 16:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
