- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
24 (31.16%)
Убыточных трейдов:
53 (68.83%)
Лучший трейд:
99.60 USD
Худший трейд:
-200.50 USD
Общая прибыль:
967.17 USD (77 803 pips)
Общий убыток:
-2 498.87 USD (147 820 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (227.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
227.30 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.35
Торговая активность:
65.91%
Макс. загрузка депозита:
92.82%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
50 (64.94%)
Коротких трейдов:
27 (35.06%)
Профит фактор:
0.39
Мат. ожидание:
-19.89 USD
Средняя прибыль:
40.30 USD
Средний убыток:
-47.15 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-834.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-834.90 USD (15)
Прирост в месяц:
-56.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 537.54 USD
Максимальная:
1 537.54 USD (51.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.97% (1 537.54 USD)
По эквити:
24.16% (173.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|NQ100.R
|13
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-626
|NQ100.R
|-783
|EURJPY
|-97
|AUDJPY
|-4
|NZDJPY
|85
|CHFJPY
|-22
|USDCAD
|-19
|CADJPY
|-49
|GBPJPY
|-24
|USDCHF
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-12K
|NQ100.R
|-56K
|EURJPY
|-2K
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|2K
|CHFJPY
|-458
|USDCAD
|-317
|CADJPY
|-1K
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|112
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +99.60 USD
Худший трейд: -201 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +227.30 USD
Макс. убыток в серии: -834.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
еще 292...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-56%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
3
0%
77
31%
66%
0.38
-19.89
USD
USD
57%
1:50