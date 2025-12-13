СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MRAGUS77
Muhammad Agus Prasetyo

MRAGUS77

Muhammad Agus Prasetyo
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -56%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
24 (31.16%)
Убыточных трейдов:
53 (68.83%)
Лучший трейд:
99.60 USD
Худший трейд:
-200.50 USD
Общая прибыль:
967.17 USD (77 803 pips)
Общий убыток:
-2 498.87 USD (147 820 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (227.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
227.30 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.35
Торговая активность:
65.91%
Макс. загрузка депозита:
92.82%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
50 (64.94%)
Коротких трейдов:
27 (35.06%)
Профит фактор:
0.39
Мат. ожидание:
-19.89 USD
Средняя прибыль:
40.30 USD
Средний убыток:
-47.15 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-834.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-834.90 USD (15)
Прирост в месяц:
-56.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 537.54 USD
Максимальная:
1 537.54 USD (51.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.97% (1 537.54 USD)
По эквити:
24.16% (173.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 51
NQ100.R 13
EURJPY 3
AUDJPY 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
USDCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -626
NQ100.R -783
EURJPY -97
AUDJPY -4
NZDJPY 85
CHFJPY -22
USDCAD -19
CADJPY -49
GBPJPY -24
USDCHF 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -12K
NQ100.R -56K
EURJPY -2K
AUDJPY 0
NZDJPY 2K
CHFJPY -458
USDCAD -317
CADJPY -1K
GBPJPY -500
USDCHF 112
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.60 USD
Худший трейд: -201 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +227.30 USD
Макс. убыток в серии: -834.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Larson-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.19 11:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 15:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.13 16:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MRAGUS77
30 USD в месяц
-56%
0
0
USD
500
USD
3
0%
77
31%
66%
0.38
-19.89
USD
57%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.