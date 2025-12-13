- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
12 (27.90%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (72.09%)
En iyi işlem:
99.60 USD
En kötü işlem:
-101.09 USD
Brüt kâr:
599.87 USD (55 553 pips)
Brüt zarar:
-1 371.83 USD (71 282 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (227.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
227.30 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
23.29%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
34 (79.07%)
Satış işlemleri:
9 (20.93%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-17.95 USD
Ortalama kâr:
49.99 USD
Ortalama zarar:
-44.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-834.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-834.90 USD (15)
Aylık büyüme:
-27.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 046.71 USD
Maksimum:
1 046.71 USD (34.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|NQ100.R
|4
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-479
|NQ100.R
|-154
|EURJPY
|-73
|AUDJPY
|-47
|USDCAD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|NQ100.R
|-7.3K
|EURJPY
|-1.5K
|AUDJPY
|-1K
|USDCAD
|-317
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.60 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +227.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -834.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 3
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 7
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 11
|
TMS-Live
|0.00 × 4
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 9
|
BossaFX-Real
|0.00 × 2
|
TraDesto-Live
|0.00 × 10
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 4
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
