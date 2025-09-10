SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dax EA Intraday since Jan 6th 2026
Babak Alamdar

Dax EA Intraday since Jan 6th 2026

Babak Alamdar
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
TickmillUK-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
153 (82.25%)
Loss Trade:
33 (17.74%)
Best Trade:
0.21 USD
Worst Trade:
-0.74 USD
Profitto lordo:
5.87 USD (25 840 pips)
Perdita lorda:
-8.90 USD (38 140 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (1.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.24 USD (25)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
0.02%
Massimo carico di deposito:
10.94%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
57 secondi
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
93 (50.00%)
Short Trade:
93 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
0.04 USD
Perdita media:
-0.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.19 USD (3)
Crescita mensile:
-0.47%
Previsione annuale:
-5.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.42 USD
Massimale:
5.00 USD (1.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.93% (4.85 USD)
Per equità:
0.52% (1.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DE40 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DE40 -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DE40 -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.21 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1.24 USD
Massima perdita consecutiva: -2.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Running Dax EA default setting and Fast closing=True


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289


Anyone 

- using this link:  Darwinex Zero   or

- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up 

--> will get a discount on their sign up


Non ci sono recensioni
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 07:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 07:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 07:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 07:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
