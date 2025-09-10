- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
153 (82.25%)
Loss Trade:
33 (17.74%)
Best Trade:
0.21 USD
Worst Trade:
-0.74 USD
Profitto lordo:
5.87 USD (25 840 pips)
Perdita lorda:
-8.90 USD (38 140 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (1.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.24 USD (25)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
0.02%
Massimo carico di deposito:
10.94%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
57 secondi
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
93 (50.00%)
Short Trade:
93 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
0.04 USD
Perdita media:
-0.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.19 USD (3)
Crescita mensile:
-0.47%
Previsione annuale:
-5.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.42 USD
Massimale:
5.00 USD (1.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.93% (4.85 USD)
Per equità:
0.52% (1.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE40
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE40
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE40
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.21 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1.24 USD
Massima perdita consecutiva: -2.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Running Dax EA default setting and Fast closing=True
Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289
Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1 Broker 2 Broker 3 Broker 4
Anyone
- using this link: Darwinex Zero or
- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up
--> will get a discount on their sign up
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
247
USD
USD
16
100%
186
82%
0%
0.65
-0.02
USD
USD
2%
1:500