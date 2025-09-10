SignaleKategorien
Babak Alamdar

Dax EA Intraday since Jan 6th 2026

Babak Alamdar
0 Bewertungen
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
TickmillUK-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
186
Gewinntrades:
153 (82.25%)
Verlusttrades:
33 (17.74%)
Bester Trade:
0.21 USD
Schlechtester Trade:
-0.74 USD
Bruttoprofit:
5.87 USD (25 840 pips)
Bruttoverlust:
-8.90 USD (38 140 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (1.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1.24 USD (25)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
0.02%
Max deposit load:
10.94%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
57 Sekunden
Erholungsfaktor:
-0.61
Long-Positionen:
93 (50.00%)
Short-Positionen:
93 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.66
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.19 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-0.47%
Jahresprognose:
-5.67%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.42 USD
Maximaler:
5.00 USD (1.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.93% (4.85 USD)
Kapital:
0.52% (1.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
DE40 186
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
DE40 -3
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
DE40 -13K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.21 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TickmillUK-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Running Dax EA default setting and Fast closing=True


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289


Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1   Broker 2  Broker 3  Broker 4


Anyone 

- using this link:  Darwinex Zero   or

- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up 

--> will get a discount on their sign up


Keine Bewertungen
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 07:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 07:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 07:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 07:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
