- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
186
Gewinntrades:
153 (82.25%)
Verlusttrades:
33 (17.74%)
Bester Trade:
0.21 USD
Schlechtester Trade:
-0.74 USD
Bruttoprofit:
5.87 USD (25 840 pips)
Bruttoverlust:
-8.90 USD (38 140 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (1.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1.24 USD (25)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
0.02%
Max deposit load:
10.94%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
57 Sekunden
Erholungsfaktor:
-0.61
Long-Positionen:
93 (50.00%)
Short-Positionen:
93 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.66
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.19 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-0.47%
Jahresprognose:
-5.67%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.42 USD
Maximaler:
5.00 USD (1.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.93% (4.85 USD)
Kapital:
0.52% (1.28 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|DE40
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|DE40
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|DE40
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.21 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.03 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TickmillUK-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Running Dax EA default setting and Fast closing=True
Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289
