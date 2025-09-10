信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Dax EA Intraday since Jan 6th 2026
Babak Alamdar

Dax EA Intraday since Jan 6th 2026

Babak Alamdar
0条评论
16
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 -1%
TickmillUK-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
186
盈利交易:
153 (82.25%)
亏损交易:
33 (17.74%)
最好交易:
0.21 USD
最差交易:
-0.74 USD
毛利:
5.87 USD (25 840 pips)
毛利亏损:
-8.90 USD (38 140 pips)
最大连续赢利:
25 (1.24 USD)
最大连续盈利:
1.24 USD (25)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
0.02%
最大入金加载:
10.94%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
57 秒
采收率:
-0.61
长期交易:
93 (50.00%)
短期交易:
93 (50.00%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-0.02 USD
平均利润:
0.04 USD
平均损失:
-0.27 USD
最大连续失误:
4 (-2.03 USD)
最大连续亏损:
-2.19 USD (3)
每月增长:
-0.47%
年度预测:
-5.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.42 USD
最大值:
5.00 USD (1.99%)
相对跌幅:
结余:
1.93% (4.85 USD)
净值:
0.52% (1.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
DE40 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
DE40 -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
DE40 -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.21 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1.24 USD
最大连续亏损: -2.03 USD

Running Dax EA default setting and Fast closing=True


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289


Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1   Broker 2  Broker 3  Broker 4


Anyone 

- using this link:  Darwinex Zero   or

- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up 

--> will get a discount on their sign up


没有评论
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 07:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 07:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 07:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 07:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
