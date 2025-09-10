- 成长
交易:
186
盈利交易:
153 (82.25%)
亏损交易:
33 (17.74%)
最好交易:
0.21 USD
最差交易:
-0.74 USD
毛利:
5.87 USD (25 840 pips)
毛利亏损:
-8.90 USD (38 140 pips)
最大连续赢利:
25 (1.24 USD)
最大连续盈利:
1.24 USD (25)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
0.02%
最大入金加载:
10.94%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
57 秒
采收率:
-0.61
长期交易:
93 (50.00%)
短期交易:
93 (50.00%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-0.02 USD
平均利润:
0.04 USD
平均损失:
-0.27 USD
最大连续失误:
4 (-2.03 USD)
最大连续亏损:
-2.19 USD (3)
每月增长:
-0.47%
年度预测:
-5.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.42 USD
最大值:
5.00 USD (1.99%)
相对跌幅:
结余:
1.93% (4.85 USD)
净值:
0.52% (1.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|DE40
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|DE40
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|DE40
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.21 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1.24 USD
最大连续亏损: -2.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TickmillUK-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Running Dax EA default setting and Fast closing=True
Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289
Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1 Broker 2 Broker 3 Broker 4
Anyone
- using this link: Darwinex Zero or
- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up
--> will get a discount on their sign up
