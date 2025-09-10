- 자본
- 축소
트레이드:
186
이익 거래:
153 (82.25%)
손실 거래:
33 (17.74%)
최고의 거래:
0.21 USD
최악의 거래:
-0.74 USD
총 수익:
5.87 USD (25 840 pips)
총 손실:
-8.90 USD (38 140 pips)
연속 최대 이익:
25 (1.24 USD)
연속 최대 이익:
1.24 USD (25)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
0.02%
최대 입금량:
10.94%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
57 초
회복 요인:
-0.61
롱(주식매수):
93 (50.00%)
숏(주식차입매도):
93 (50.00%)
수익 요인:
0.66
기대수익:
-0.02 USD
평균 이익:
0.04 USD
평균 손실:
-0.27 USD
연속 최대 손실:
4 (-2.03 USD)
연속 최대 손실:
-2.19 USD (3)
월별 성장률:
-0.47%
연간 예측:
-5.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.42 USD
최대한의:
5.00 USD (1.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.93% (4.85 USD)
자본금별:
0.52% (1.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|DE40
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|DE40
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|DE40
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.21 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1.24 USD
연속 최대 손실: -2.03 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TickmillUK-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Running Dax EA default setting and Fast closing=True
Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289
