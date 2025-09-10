시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Dax EA Intraday since Jan 6th 2026
Babak Alamdar

Dax EA Intraday since Jan 6th 2026

Babak Alamdar
0 리뷰
16
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -1%
TickmillUK-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
186
이익 거래:
153 (82.25%)
손실 거래:
33 (17.74%)
최고의 거래:
0.21 USD
최악의 거래:
-0.74 USD
총 수익:
5.87 USD (25 840 pips)
총 손실:
-8.90 USD (38 140 pips)
연속 최대 이익:
25 (1.24 USD)
연속 최대 이익:
1.24 USD (25)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
0.02%
최대 입금량:
10.94%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
57 초
회복 요인:
-0.61
롱(주식매수):
93 (50.00%)
숏(주식차입매도):
93 (50.00%)
수익 요인:
0.66
기대수익:
-0.02 USD
평균 이익:
0.04 USD
평균 손실:
-0.27 USD
연속 최대 손실:
4 (-2.03 USD)
연속 최대 손실:
-2.19 USD (3)
월별 성장률:
-0.47%
연간 예측:
-5.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.42 USD
최대한의:
5.00 USD (1.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.93% (4.85 USD)
자본금별:
0.52% (1.28 USD)

배포

심볼 Sell Buy
DE40 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
DE40 -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
DE40 -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +0.21 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1.24 USD
연속 최대 손실: -2.03 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TickmillUK-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Running Dax EA default setting and Fast closing=True


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289


Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1   Broker 2  Broker 3  Broker 4


Anyone 

- using this link:  Darwinex Zero   or

- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up 

--> will get a discount on their sign up


리뷰 없음
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 07:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 07:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 07:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 07:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Dax EA Intraday since Jan 6th 2026
월별 999 USD
-1%
0
0
USD
247
USD
16
100%
186
82%
0%
0.65
-0.02
USD
2%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.