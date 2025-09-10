SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Dax EA Intraday since Jan 6th 2026
Babak Alamdar

Dax EA Intraday since Jan 6th 2026

Babak Alamdar
0 comentários
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
TickmillUK-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
186
Negociações com lucro:
153 (82.25%)
Negociações com perda:
33 (17.74%)
Melhor negociação:
0.21 USD
Pior negociação:
-0.74 USD
Lucro bruto:
5.87 USD (25 840 pips)
Perda bruta:
-8.90 USD (38 140 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (1.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.24 USD (25)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
0.02%
Depósito máximo carregado:
10.94%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
57 segundos
Fator de recuperação:
-0.61
Negociações longas:
93 (50.00%)
Negociações curtas:
93 (50.00%)
Fator de lucro:
0.66
Valor esperado:
-0.02 USD
Lucro médio:
0.04 USD
Perda média:
-0.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.19 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.47%
Previsão anual:
-5.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.42 USD
Máximo:
5.00 USD (1.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.93% (4.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.52% (1.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
DE40 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
DE40 -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
DE40 -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.21 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1.24 USD
Máxima perda consecutiva: -2.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillUK-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Running Dax EA default setting and Fast closing=True


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289


Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1   Broker 2  Broker 3  Broker 4


Anyone 

- using this link:  Darwinex Zero   or

- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up 

--> will get a discount on their sign up


Sem comentários
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 07:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 07:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 07:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 07:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Dax EA Intraday since Jan 6th 2026
999 USD por mês
-1%
0
0
USD
247
USD
16
100%
186
82%
0%
0.65
-0.02
USD
2%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.