- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
186
Negociações com lucro:
153 (82.25%)
Negociações com perda:
33 (17.74%)
Melhor negociação:
0.21 USD
Pior negociação:
-0.74 USD
Lucro bruto:
5.87 USD (25 840 pips)
Perda bruta:
-8.90 USD (38 140 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (1.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.24 USD (25)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
0.02%
Depósito máximo carregado:
10.94%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
57 segundos
Fator de recuperação:
-0.61
Negociações longas:
93 (50.00%)
Negociações curtas:
93 (50.00%)
Fator de lucro:
0.66
Valor esperado:
-0.02 USD
Lucro médio:
0.04 USD
Perda média:
-0.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.19 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.47%
Previsão anual:
-5.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.42 USD
Máximo:
5.00 USD (1.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.93% (4.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.52% (1.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|DE40
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|DE40
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|DE40
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.21 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1.24 USD
Máxima perda consecutiva: -2.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillUK-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Running Dax EA default setting and Fast closing=True
Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289
Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1 Broker 2 Broker 3 Broker 4
Anyone
- using this link: Darwinex Zero or
- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up
--> will get a discount on their sign up
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
-1%
0
0
USD
USD
247
USD
USD
16
100%
186
82%
0%
0.65
-0.02
USD
USD
2%
1:500