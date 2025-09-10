シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Dax EA Intraday since Jan 6th 2026
Babak Alamdar

Dax EA Intraday since Jan 6th 2026

Babak Alamdar
レビュー0件
16週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
TickmillUK-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
186
利益トレード:
153 (82.25%)
損失トレード:
33 (17.74%)
ベストトレード:
0.21 USD
最悪のトレード:
-0.74 USD
総利益:
5.87 USD (25 840 pips)
総損失:
-8.90 USD (38 140 pips)
最大連続の勝ち:
25 (1.24 USD)
最大連続利益:
1.24 USD (25)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
0.02%
最大入金額:
10.94%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
57 秒
リカバリーファクター:
-0.61
長いトレード:
93 (50.00%)
短いトレード:
93 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.66
期待されたペイオフ:
-0.02 USD
平均利益:
0.04 USD
平均損失:
-0.27 USD
最大連続の負け:
4 (-2.03 USD)
最大連続損失:
-2.19 USD (3)
月間成長:
-0.47%
年間予想:
-5.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.42 USD
最大の:
5.00 USD (1.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.93% (4.85 USD)
エクイティによる:
0.52% (1.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
DE40 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
DE40 -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
DE40 -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.21 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1.24 USD
最大連続損失: -2.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TickmillUK-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Running Dax EA default setting and Fast closing=True


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289


Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1   Broker 2  Broker 3  Broker 4


Anyone 

- using this link:  Darwinex Zero   or

- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up 

--> will get a discount on their sign up


レビューなし
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 07:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 07:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 07:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 07:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
