- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
186
利益トレード:
153 (82.25%)
損失トレード:
33 (17.74%)
ベストトレード:
0.21 USD
最悪のトレード:
-0.74 USD
総利益:
5.87 USD (25 840 pips)
総損失:
-8.90 USD (38 140 pips)
最大連続の勝ち:
25 (1.24 USD)
最大連続利益:
1.24 USD (25)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
0.02%
最大入金額:
10.94%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
57 秒
リカバリーファクター:
-0.61
長いトレード:
93 (50.00%)
短いトレード:
93 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.66
期待されたペイオフ:
-0.02 USD
平均利益:
0.04 USD
平均損失:
-0.27 USD
最大連続の負け:
4 (-2.03 USD)
最大連続損失:
-2.19 USD (3)
月間成長:
-0.47%
年間予想:
-5.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.42 USD
最大の:
5.00 USD (1.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.93% (4.85 USD)
エクイティによる:
0.52% (1.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|DE40
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|DE40
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|DE40
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.21 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1.24 USD
最大連続損失: -2.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TickmillUK-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Running Dax EA default setting and Fast closing=True
Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289
