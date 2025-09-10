SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dax EA Intraday since Jan 6th 2026
Babak Alamdar

Dax EA Intraday since Jan 6th 2026

Babak Alamdar
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
TickmillUK-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
153 (82.25%)
Perte trades:
33 (17.74%)
Meilleure transaction:
0.21 USD
Pire transaction:
-0.74 USD
Bénéfice brut:
5.87 USD (25 840 pips)
Perte brute:
-8.90 USD (38 140 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (1.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1.24 USD (25)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
0.02%
Charge de dépôt maximale:
10.94%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
57 secondes
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
93 (50.00%)
Courts trades:
93 (50.00%)
Facteur de profit:
0.66
Rendement attendu:
-0.02 USD
Bénéfice moyen:
0.04 USD
Perte moyenne:
-0.27 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-2.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.19 USD (3)
Croissance mensuelle:
-0.47%
Prévision annuelle:
-5.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.42 USD
Maximal:
5.00 USD (1.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.93% (4.85 USD)
Par fonds propres:
0.52% (1.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DE40 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DE40 -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DE40 -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.21 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1.24 USD
Perte consécutive maximale: -2.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Running Dax EA default setting and Fast closing=True


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289


Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1   Broker 2  Broker 3  Broker 4


Anyone 

- using this link:  Darwinex Zero   or

- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up 

--> will get a discount on their sign up


Aucun avis
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 07:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 07:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 07:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 07:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
