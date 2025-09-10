SinyallerBölümler
Babak Alamdar

Dax EA Intraday since Jan 6th 2026

Babak Alamdar
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
TickmillUK-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
153 (82.25%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (17.74%)
En iyi işlem:
0.21 USD
En kötü işlem:
-0.74 USD
Brüt kâr:
5.87 USD (25 840 pips)
Brüt zarar:
-8.90 USD (38 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (1.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.24 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
0.02%
Maks. mevduat yükü:
10.94%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
57 saniye
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
93 (50.00%)
Satış işlemleri:
93 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
0.04 USD
Ortalama zarar:
-0.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.19 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.47%
Yıllık tahmin:
-5.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.42 USD
Maksimum:
5.00 USD (1.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.93% (4.85 USD)
Varlığa göre:
0.52% (1.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DE40 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DE40 -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DE40 -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Running Dax EA default setting and Fast closing=True


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289


Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1   Broker 2  Broker 3  Broker 4


Anyone 

- using this link:  Darwinex Zero   or

- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up 

--> will get a discount on their sign up


İnceleme yok
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 07:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 07:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 07:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 07:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
