- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
153 (82.25%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (17.74%)
En iyi işlem:
0.21 USD
En kötü işlem:
-0.74 USD
Brüt kâr:
5.87 USD (25 840 pips)
Brüt zarar:
-8.90 USD (38 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (1.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.24 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
0.02%
Maks. mevduat yükü:
10.94%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
57 saniye
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
93 (50.00%)
Satış işlemleri:
93 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
0.04 USD
Ortalama zarar:
-0.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.19 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.47%
Yıllık tahmin:
-5.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.42 USD
Maksimum:
5.00 USD (1.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.93% (4.85 USD)
Varlığa göre:
0.52% (1.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|DE40
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|DE40
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|DE40
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.21 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.03 USD
