Babak Alamdar

Dax EA Intraday since Jan 6th 2026

Babak Alamdar
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
TickmillUK-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
186
Прибыльных трейдов:
153 (82.25%)
Убыточных трейдов:
33 (17.74%)
Лучший трейд:
0.21 USD
Худший трейд:
-0.74 USD
Общая прибыль:
5.87 USD (25 840 pips)
Общий убыток:
-8.90 USD (38 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (1.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
1.24 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
0.02%
Макс. загрузка депозита:
10.94%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
57 секунд
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
93 (50.00%)
Коротких трейдов:
93 (50.00%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-0.02 USD
Средняя прибыль:
0.04 USD
Средний убыток:
-0.27 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.19 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.47%
Годовой прогноз:
-5.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.42 USD
Максимальная:
5.00 USD (1.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.93% (4.85 USD)
По эквити:
0.52% (1.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DE40 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DE40 -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DE40 -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.21 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1.24 USD
Макс. убыток в серии: -2.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Running Dax EA default setting and Fast closing=True


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289


Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1   Broker 2  Broker 3  Broker 4


Anyone 

- using this link:  Darwinex Zero   or

- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up 

--> will get a discount on their sign up


Нет отзывов
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 07:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 07:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 07:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 07:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
