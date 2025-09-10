- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
186
Прибыльных трейдов:
153 (82.25%)
Убыточных трейдов:
33 (17.74%)
Лучший трейд:
0.21 USD
Худший трейд:
-0.74 USD
Общая прибыль:
5.87 USD (25 840 pips)
Общий убыток:
-8.90 USD (38 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (1.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
1.24 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
0.02%
Макс. загрузка депозита:
10.94%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
57 секунд
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
93 (50.00%)
Коротких трейдов:
93 (50.00%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-0.02 USD
Средняя прибыль:
0.04 USD
Средний убыток:
-0.27 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.19 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.47%
Годовой прогноз:
-5.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.42 USD
Максимальная:
5.00 USD (1.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.93% (4.85 USD)
По эквити:
0.52% (1.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DE40
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DE40
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DE40
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.21 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1.24 USD
Макс. убыток в серии: -2.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Running Dax EA default setting and Fast closing=True
Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289
