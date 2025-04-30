SegnaliSezioni
Salvatore Amato

Pu501 Gab

Salvatore Amato
0 recensioni
156 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 -38%
PUPrime-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 338
Profit Trade:
943 (70.47%)
Loss Trade:
395 (29.52%)
Best Trade:
1 013.78 EUR
Worst Trade:
-906.56 EUR
Profitto lordo:
12 604.40 EUR (308 874 pips)
Perdita lorda:
-11 295.46 EUR (371 596 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (373.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 013.78 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
78.23%
Massimo carico di deposito:
41.30%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
669 (50.00%)
Short Trade:
669 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.98 EUR
Profitto medio:
13.37 EUR
Perdita media:
-28.60 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-84.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 193.27 EUR (5)
Crescita mensile:
2.20%
Previsione annuale:
26.71%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
776.55 EUR
Massimale:
1 396.28 EUR (48.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.89% (768.88 EUR)
Per equità:
87.10% (10 723.42 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.p 331
NZDCAD.p 242
AUDNZD.p 223
EURUSD.p 201
GBPUSD.p 102
XAUUSD.p 55
DJ30.s 53
USDJPY.p 35
XRPUSD 24
ETHUSD 24
USDCAD.p 19
USDCHF.p 18
GBPJPY.p 3
SOLUSD 3
CADCHF.p 2
BTCUSD 1
EURAUD.p 1
XLMUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.p 796
NZDCAD.p 1.3K
AUDNZD.p 869
EURUSD.p -41
GBPUSD.p 197
XAUUSD.p 338
DJ30.s 123
USDJPY.p -478
XRPUSD -1.2K
ETHUSD 183
USDCAD.p -50
USDCHF.p 17
GBPJPY.p 2
SOLUSD -8
CADCHF.p 63
BTCUSD -616
EURAUD.p 1
XLMUSD -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.p 17K
NZDCAD.p 5.6K
AUDNZD.p 12K
EURUSD.p -703
GBPUSD.p 2K
XAUUSD.p 1.2K
DJ30.s -14K
USDJPY.p -314
XRPUSD -1.5K
ETHUSD 15K
USDCAD.p -3.2K
USDCHF.p 588
GBPJPY.p 276
SOLUSD -211
CADCHF.p 127
BTCUSD -96K
EURAUD.p 150
XLMUSD -148
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 013.78 EUR
Worst Trade: -907 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +373.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -84.90 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

