- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 338
Profit Trade:
943 (70.47%)
Loss Trade:
395 (29.52%)
Best Trade:
1 013.78 EUR
Worst Trade:
-906.56 EUR
Profitto lordo:
12 604.40 EUR (308 874 pips)
Perdita lorda:
-11 295.46 EUR (371 596 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (373.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 013.78 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
78.23%
Massimo carico di deposito:
41.30%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
669 (50.00%)
Short Trade:
669 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.98 EUR
Profitto medio:
13.37 EUR
Perdita media:
-28.60 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-84.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 193.27 EUR (5)
Crescita mensile:
2.20%
Previsione annuale:
26.71%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
776.55 EUR
Massimale:
1 396.28 EUR (48.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.89% (768.88 EUR)
Per equità:
87.10% (10 723.42 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.p
|331
|NZDCAD.p
|242
|AUDNZD.p
|223
|EURUSD.p
|201
|GBPUSD.p
|102
|XAUUSD.p
|55
|DJ30.s
|53
|USDJPY.p
|35
|XRPUSD
|24
|ETHUSD
|24
|USDCAD.p
|19
|USDCHF.p
|18
|GBPJPY.p
|3
|SOLUSD
|3
|CADCHF.p
|2
|BTCUSD
|1
|EURAUD.p
|1
|XLMUSD
|1
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.p
|796
|NZDCAD.p
|1.3K
|AUDNZD.p
|869
|EURUSD.p
|-41
|GBPUSD.p
|197
|XAUUSD.p
|338
|DJ30.s
|123
|USDJPY.p
|-478
|XRPUSD
|-1.2K
|ETHUSD
|183
|USDCAD.p
|-50
|USDCHF.p
|17
|GBPJPY.p
|2
|SOLUSD
|-8
|CADCHF.p
|63
|BTCUSD
|-616
|EURAUD.p
|1
|XLMUSD
|-1
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.p
|17K
|NZDCAD.p
|5.6K
|AUDNZD.p
|12K
|EURUSD.p
|-703
|GBPUSD.p
|2K
|XAUUSD.p
|1.2K
|DJ30.s
|-14K
|USDJPY.p
|-314
|XRPUSD
|-1.5K
|ETHUSD
|15K
|USDCAD.p
|-3.2K
|USDCHF.p
|588
|GBPJPY.p
|276
|SOLUSD
|-211
|CADCHF.p
|127
|BTCUSD
|-96K
|EURAUD.p
|150
|XLMUSD
|-148
|
|
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 013.78 EUR
Worst Trade: -907 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +373.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -84.90 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni