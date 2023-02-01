SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PA PuPrime L3 V
Salvatore Amato

PA PuPrime L3 V

Salvatore Amato
0 recensioni
Affidabilità
140 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 56%
PUPrime-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 587
Profit Trade:
1 087 (68.49%)
Loss Trade:
500 (31.51%)
Best Trade:
6 005.57 EUR
Worst Trade:
-4 459.46 EUR
Profitto lordo:
227 113.86 EUR (157 148 pips)
Perdita lorda:
-161 192.99 EUR (180 815 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (1 186.13 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8 323.22 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
78.13%
Massimo carico di deposito:
9.63%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.20
Long Trade:
775 (48.83%)
Short Trade:
812 (51.17%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
41.54 EUR
Profitto medio:
208.94 EUR
Perdita media:
-322.39 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-1 693.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-15 910.75 EUR (6)
Crescita mensile:
0.72%
Previsione annuale:
9.13%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 231.05 EUR
Massimale:
20 583.21 EUR (17.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.68% (20 583.21 EUR)
Per equità:
60.57% (160 729.85 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD.p 455
AUDCAD.p 429
AUDNZD.p 355
NZDCAD.s 119
AUDNZD.s 108
AUDCAD.s 102
NZDUSD.p 6
GBPCHF.p 5
USDCAD.p 4
EURAUD.p 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD.p 26K
AUDCAD.p 28K
AUDNZD.p 1.9K
NZDCAD.s -4.3K
AUDNZD.s 12K
AUDCAD.s 13K
NZDUSD.p 95
GBPCHF.p 61
USDCAD.p 213
EURAUD.p -1.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD.p 2.5K
AUDCAD.p 5.3K
AUDNZD.p -21K
NZDCAD.s -6.4K
AUDNZD.s -2.9K
AUDCAD.s -983
NZDUSD.p 237
GBPCHF.p 565
USDCAD.p 437
EURAUD.p -1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 005.57 EUR
Worst Trade: -4 459 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 186.13 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 693.39 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

17
Non ci sono recensioni
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 04:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 21:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.16 21:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 16:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.22 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.21 05:15
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2024.04.09 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.28 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 19:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 11:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.08 14:31
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PA PuPrime L3 V
30USD al mese
56%
0
0
USD
50K
EUR
140
99%
1 587
68%
78%
1.40
41.54
EUR
61%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.