Trade:
487
Profit Trade:
360 (73.92%)
Loss Trade:
127 (26.08%)
Best Trade:
129.75 EUR
Worst Trade:
-41.99 EUR
Profitto lordo:
630.41 EUR (50 748 pips)
Perdita lorda:
-396.68 EUR (44 535 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (19.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
151.38 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
71.93%
Massimo carico di deposito:
14.79%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
235 (48.25%)
Short Trade:
252 (51.75%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.48 EUR
Profitto medio:
1.75 EUR
Perdita media:
-3.12 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-144.34 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-144.34 EUR (6)
Crescita mensile:
0.49%
Previsione annuale:
9.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
144.34 EUR (15.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.90% (144.34 EUR)
Per equità:
57.74% (524.16 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|226
|AUDCAD
|150
|AUDNZD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|125
|AUDCAD
|88
|AUDNZD
|53
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|5.1K
|AUDCAD
|-3.9K
|AUDNZD
|5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +129.75 EUR
Worst Trade: -42 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +19.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -144.34 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
IceFX-Server
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.35 × 125
|
ICMarketsSC-Live27
|0.47 × 115
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.57 × 129
|
ICMarketsSC-Live12
|0.66 × 307
|
ICMarketsSC-Live02
|0.69 × 16
|
ICMarketsSC-Live26
|0.72 × 470
|
ICMarketsSC-Live32
|0.80 × 114
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.22 × 37
|
ICMarketsSC-Live16
|1.27 × 275
|
EverestCM-Platform
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|2.01 × 2581
|
TradeMaxGlobal-Live4
|2.11 × 27
|
OrbexGlobal-Live
|2.17 × 29
|
ATFXGM11-Live01
|2.50 × 2
|
Axi-US02-Live
|3.42 × 1485
|
RoboForex-ECN-2
|3.59 × 29
|
EightcapLtd-Real-4
|3.87 × 30
|
CedarLLC-Real2
|4.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|4.15 × 20
|
TickmillUK-Live03
|4.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|4.64 × 11
21 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
137
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
31%
0
0
USD
USD
982
EUR
EUR
89
100%
487
73%
72%
1.58
0.48
EUR
EUR
58%
1:500