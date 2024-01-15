SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ICM668 L3 v EA
Salvatore Amato

ICM668 L3 v EA

Salvatore Amato
0 recensioni
Affidabilità
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 31%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
487
Profit Trade:
360 (73.92%)
Loss Trade:
127 (26.08%)
Best Trade:
129.75 EUR
Worst Trade:
-41.99 EUR
Profitto lordo:
630.41 EUR (50 748 pips)
Perdita lorda:
-396.68 EUR (44 535 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (19.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
151.38 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
71.93%
Massimo carico di deposito:
14.79%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
235 (48.25%)
Short Trade:
252 (51.75%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.48 EUR
Profitto medio:
1.75 EUR
Perdita media:
-3.12 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-144.34 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-144.34 EUR (6)
Crescita mensile:
0.49%
Previsione annuale:
9.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
144.34 EUR (15.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.90% (144.34 EUR)
Per equità:
57.74% (524.16 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 226
AUDCAD 150
AUDNZD 111
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 125
AUDCAD 88
AUDNZD 53
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 5.1K
AUDCAD -3.9K
AUDNZD 5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +129.75 EUR
Worst Trade: -42 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +19.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -144.34 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
IceFX-Server
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.35 × 125
ICMarketsSC-Live27
0.47 × 115
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.57 × 129
ICMarketsSC-Live12
0.66 × 307
ICMarketsSC-Live02
0.69 × 16
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 470
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 114
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
ICMarketsSC-Live16
1.27 × 275
EverestCM-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live33
2.01 × 2581
TradeMaxGlobal-Live4
2.11 × 27
OrbexGlobal-Live
2.17 × 29
ATFXGM11-Live01
2.50 × 2
Axi-US02-Live
3.42 × 1485
RoboForex-ECN-2
3.59 × 29
EightcapLtd-Real-4
3.87 × 30
CedarLLC-Real2
4.07 × 15
ICMarketsSC-Live23
4.15 × 20
TickmillUK-Live03
4.50 × 2
ICMarketsSC-Live04
4.64 × 11
21 più
137
Non ci sono recensioni
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.24 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.12 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.09 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.30 09:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.26 08:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.14 03:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.31 12:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.22 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
