- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 583
Profit Trade:
1 151 (72.71%)
Loss Trade:
432 (27.29%)
Best Trade:
147.03 EUR
Worst Trade:
-45.82 EUR
Profitto lordo:
2 328.38 EUR (164 973 pips)
Perdita lorda:
-1 398.32 EUR (152 413 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (24.57 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
189.05 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
67.83%
Massimo carico di deposito:
90.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.16
Long Trade:
764 (48.26%)
Short Trade:
819 (51.74%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.59 EUR
Profitto medio:
2.02 EUR
Perdita media:
-3.24 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-180.14 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-180.14 EUR (7)
Crescita mensile:
1.57%
Previsione annuale:
19.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
180.14 EUR (17.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.41% (61.38 EUR)
Per equità:
79.37% (459.79 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|554
|NZDCAD
|507
|AUDCAD
|459
|USDCAD
|56
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|XAUUSD
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|363
|NZDCAD
|310
|AUDCAD
|358
|USDCAD
|32
|GBPUSD
|-4
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|0
|EURCHF
|0
|GBPCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|10K
|NZDCAD
|3.5K
|AUDCAD
|9.1K
|USDCAD
|-10K
|GBPUSD
|-485
|EURUSD
|-52
|XAUUSD
|20
|EURCHF
|14
|GBPCHF
|161
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +147.03 EUR
Worst Trade: -46 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +24.57 EUR
Massima perdita consecutiva: -180.14 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
IceFX-Server
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.21 × 97
|
ICMarketsSC-Live16
|0.32 × 2829
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
ICMarketsSC-Live27
|0.59 × 572
|
ICMarketsSC-Live25
|0.64 × 201
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 171
|
ICTrading-Live29
|0.67 × 184
|
MonetaMarkets-Live01
|0.68 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.72 × 470
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
Exness-Real3
|1.08 × 60
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.22 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|1.26 × 34
|
ICMarketsSC-Live19
|1.47 × 286
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
|
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 6519
|
Exness-Real17
|1.79 × 231
