Salvatore Amato

ICM090 L3 v EA

Salvatore Amato
0 recensioni
Affidabilità
176 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 290%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 583
Profit Trade:
1 151 (72.71%)
Loss Trade:
432 (27.29%)
Best Trade:
147.03 EUR
Worst Trade:
-45.82 EUR
Profitto lordo:
2 328.38 EUR (164 973 pips)
Perdita lorda:
-1 398.32 EUR (152 413 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (24.57 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
189.05 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
67.83%
Massimo carico di deposito:
90.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.16
Long Trade:
764 (48.26%)
Short Trade:
819 (51.74%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.59 EUR
Profitto medio:
2.02 EUR
Perdita media:
-3.24 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-180.14 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-180.14 EUR (7)
Crescita mensile:
1.57%
Previsione annuale:
19.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
180.14 EUR (17.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.41% (61.38 EUR)
Per equità:
79.37% (459.79 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 554
NZDCAD 507
AUDCAD 459
USDCAD 56
GBPUSD 2
EURUSD 2
XAUUSD 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 363
NZDCAD 310
AUDCAD 358
USDCAD 32
GBPUSD -4
EURUSD 0
XAUUSD 0
EURCHF 0
GBPCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 10K
NZDCAD 3.5K
AUDCAD 9.1K
USDCAD -10K
GBPUSD -485
EURUSD -52
XAUUSD 20
EURCHF 14
GBPCHF 161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +147.03 EUR
Worst Trade: -46 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +24.57 EUR
Massima perdita consecutiva: -180.14 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
IceFX-Server
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.21 × 97
ICMarketsSC-Live16
0.32 × 2829
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 572
ICMarketsSC-Live25
0.64 × 201
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
FusionMarkets-Demo
0.67 × 171
ICTrading-Live29
0.67 × 184
MonetaMarkets-Live01
0.68 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 470
Exness-Real7
1.00 × 1
Exness-Real3
1.08 × 60
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
RoboForex-ECN-3
1.26 × 34
ICMarketsSC-Live19
1.47 × 286
RoboForex-Prime
1.47 × 218
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6519
Exness-Real17
1.79 × 231
111 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICM090 L3 v EA
30USD al mese
290%
0
0
USD
7.5K
EUR
176
100%
1 583
72%
68%
1.66
0.59
EUR
79%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.