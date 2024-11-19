- Crescita
Trade:
433
Profit Trade:
341 (78.75%)
Loss Trade:
92 (21.25%)
Best Trade:
57.58 EUR
Worst Trade:
-14.50 EUR
Profitto lordo:
398.30 EUR (46 153 pips)
Perdita lorda:
-180.69 EUR (25 123 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (21.41 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
61.44 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
75.44%
Massimo carico di deposito:
5.03%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.01
Long Trade:
216 (49.88%)
Short Trade:
217 (50.12%)
Fattore di profitto:
2.20
Profitto previsto:
0.50 EUR
Profitto medio:
1.17 EUR
Perdita media:
-1.96 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-54.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-54.27 EUR (5)
Crescita mensile:
0.41%
Previsione annuale:
5.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
54.27 EUR (14.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.60% (54.27 EUR)
Per equità:
36.76% (410.87 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|163
|NZDCAD
|139
|AUDNZD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|100
|NZDCAD
|80
|AUDNZD
|68
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|5.2K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.58 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +21.41 EUR
Massima perdita consecutiva: -54.27 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KeyToMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
KeyToMarkets-Live
|0.86 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|3.83 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
718
EUR
EUR
44
100%
433
78%
75%
2.20
0.50
EUR
EUR
37%
1:500