SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / KTM219 L3v
Salvatore Amato

KTM219 L3v

Salvatore Amato
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 22%
KeyToMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
433
Profit Trade:
341 (78.75%)
Loss Trade:
92 (21.25%)
Best Trade:
57.58 EUR
Worst Trade:
-14.50 EUR
Profitto lordo:
398.30 EUR (46 153 pips)
Perdita lorda:
-180.69 EUR (25 123 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (21.41 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
61.44 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
75.44%
Massimo carico di deposito:
5.03%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.01
Long Trade:
216 (49.88%)
Short Trade:
217 (50.12%)
Fattore di profitto:
2.20
Profitto previsto:
0.50 EUR
Profitto medio:
1.17 EUR
Perdita media:
-1.96 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-54.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-54.27 EUR (5)
Crescita mensile:
0.41%
Previsione annuale:
5.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
54.27 EUR (14.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.60% (54.27 EUR)
Per equità:
36.76% (410.87 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 163
NZDCAD 139
AUDNZD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 100
NZDCAD 80
AUDNZD 68
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 5.2K
NZDCAD 6.8K
AUDNZD 9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.58 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +21.41 EUR
Massima perdita consecutiva: -54.27 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KeyToMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

KeyToMarkets-Live
0.86 × 7
Pepperstone-Demo01
3.83 × 6
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.01.22 20:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.26 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 01:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.19 17:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.11.19 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.19 17:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KTM219 L3v
30USD al mese
22%
0
0
USD
718
EUR
44
100%
433
78%
75%
2.20
0.50
EUR
37%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.