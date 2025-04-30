SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pu501 Gab
Salvatore Amato

Pu501 Gab

Salvatore Amato
0 avis
156 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 -38%
PUPrime-Live 2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 338
Bénéfice trades:
943 (70.47%)
Perte trades:
395 (29.52%)
Meilleure transaction:
1 013.78 EUR
Pire transaction:
-906.56 EUR
Bénéfice brut:
12 604.40 EUR (308 874 pips)
Perte brute:
-11 295.46 EUR (371 596 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (373.18 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 013.78 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
78.23%
Charge de dépôt maximale:
41.30%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.94
Longs trades:
669 (50.00%)
Courts trades:
669 (50.00%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.98 EUR
Bénéfice moyen:
13.37 EUR
Perte moyenne:
-28.60 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-84.90 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 193.27 EUR (5)
Croissance mensuelle:
2.63%
Prévision annuelle:
31.96%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
776.55 EUR
Maximal:
1 396.28 EUR (48.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.89% (768.88 EUR)
Par fonds propres:
87.10% (10 723.42 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.p 331
NZDCAD.p 242
AUDNZD.p 223
EURUSD.p 201
GBPUSD.p 102
XAUUSD.p 55
DJ30.s 53
USDJPY.p 35
XRPUSD 24
ETHUSD 24
USDCAD.p 19
USDCHF.p 18
GBPJPY.p 3
SOLUSD 3
CADCHF.p 2
BTCUSD 1
EURAUD.p 1
XLMUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.p 796
NZDCAD.p 1.3K
AUDNZD.p 869
EURUSD.p -41
GBPUSD.p 197
XAUUSD.p 338
DJ30.s 123
USDJPY.p -478
XRPUSD -1.2K
ETHUSD 183
USDCAD.p -50
USDCHF.p 17
GBPJPY.p 2
SOLUSD -8
CADCHF.p 63
BTCUSD -616
EURAUD.p 1
XLMUSD -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.p 17K
NZDCAD.p 5.6K
AUDNZD.p 12K
EURUSD.p -703
GBPUSD.p 2K
XAUUSD.p 1.2K
DJ30.s -14K
USDJPY.p -314
XRPUSD -1.5K
ETHUSD 15K
USDCAD.p -3.2K
USDCHF.p 588
GBPJPY.p 276
SOLUSD -211
CADCHF.p 127
BTCUSD -96K
EURAUD.p 150
XLMUSD -148
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 013.78 EUR
Pire transaction: -907 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +373.18 EUR
Perte consécutive maximale: -84.90 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.22 00:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 19:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 20:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 11:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 04:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 21:24
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire