İşlemler:
1 338
Kârla kapanan işlemler:
943 (70.47%)
Zararla kapanan işlemler:
395 (29.52%)
En iyi işlem:
1 013.78 EUR
En kötü işlem:
-906.56 EUR
Brüt kâr:
12 604.40 EUR (308 874 pips)
Brüt zarar:
-11 295.46 EUR (371 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (373.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 013.78 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
78.23%
Maks. mevduat yükü:
41.30%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
669 (50.00%)
Satış işlemleri:
669 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.98 EUR
Ortalama kâr:
13.37 EUR
Ortalama zarar:
-28.60 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-84.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 193.27 EUR (5)
Aylık büyüme:
2.69%
Yıllık tahmin:
32.65%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
776.55 EUR
Maksimum:
1 396.28 EUR (48.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.89% (768.88 EUR)
Varlığa göre:
87.10% (10 723.42 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.p
|331
|NZDCAD.p
|242
|AUDNZD.p
|223
|EURUSD.p
|201
|GBPUSD.p
|102
|XAUUSD.p
|55
|DJ30.s
|53
|USDJPY.p
|35
|XRPUSD
|24
|ETHUSD
|24
|USDCAD.p
|19
|USDCHF.p
|18
|GBPJPY.p
|3
|SOLUSD
|3
|CADCHF.p
|2
|BTCUSD
|1
|EURAUD.p
|1
|XLMUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.p
|796
|NZDCAD.p
|1.3K
|AUDNZD.p
|869
|EURUSD.p
|-41
|GBPUSD.p
|197
|XAUUSD.p
|338
|DJ30.s
|123
|USDJPY.p
|-478
|XRPUSD
|-1.2K
|ETHUSD
|183
|USDCAD.p
|-50
|USDCHF.p
|17
|GBPJPY.p
|2
|SOLUSD
|-8
|CADCHF.p
|63
|BTCUSD
|-616
|EURAUD.p
|1
|XLMUSD
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.p
|17K
|NZDCAD.p
|5.6K
|AUDNZD.p
|12K
|EURUSD.p
|-703
|GBPUSD.p
|2K
|XAUUSD.p
|1.2K
|DJ30.s
|-14K
|USDJPY.p
|-314
|XRPUSD
|-1.5K
|ETHUSD
|15K
|USDCAD.p
|-3.2K
|USDCHF.p
|588
|GBPJPY.p
|276
|SOLUSD
|-211
|CADCHF.p
|127
|BTCUSD
|-96K
|EURAUD.p
|150
|XLMUSD
|-148
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 013.78 EUR
En kötü işlem: -907 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +373.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -84.90 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
