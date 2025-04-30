SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pu501 Gab
Salvatore Amato

Pu501 Gab

Salvatore Amato
0 inceleme
156 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 -38%
PUPrime-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 338
Kârla kapanan işlemler:
943 (70.47%)
Zararla kapanan işlemler:
395 (29.52%)
En iyi işlem:
1 013.78 EUR
En kötü işlem:
-906.56 EUR
Brüt kâr:
12 604.40 EUR (308 874 pips)
Brüt zarar:
-11 295.46 EUR (371 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (373.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 013.78 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
78.23%
Maks. mevduat yükü:
41.30%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
669 (50.00%)
Satış işlemleri:
669 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.98 EUR
Ortalama kâr:
13.37 EUR
Ortalama zarar:
-28.60 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-84.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 193.27 EUR (5)
Aylık büyüme:
2.69%
Yıllık tahmin:
32.65%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
776.55 EUR
Maksimum:
1 396.28 EUR (48.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.89% (768.88 EUR)
Varlığa göre:
87.10% (10 723.42 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.p 331
NZDCAD.p 242
AUDNZD.p 223
EURUSD.p 201
GBPUSD.p 102
XAUUSD.p 55
DJ30.s 53
USDJPY.p 35
XRPUSD 24
ETHUSD 24
USDCAD.p 19
USDCHF.p 18
GBPJPY.p 3
SOLUSD 3
CADCHF.p 2
BTCUSD 1
EURAUD.p 1
XLMUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.p 796
NZDCAD.p 1.3K
AUDNZD.p 869
EURUSD.p -41
GBPUSD.p 197
XAUUSD.p 338
DJ30.s 123
USDJPY.p -478
XRPUSD -1.2K
ETHUSD 183
USDCAD.p -50
USDCHF.p 17
GBPJPY.p 2
SOLUSD -8
CADCHF.p 63
BTCUSD -616
EURAUD.p 1
XLMUSD -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.p 17K
NZDCAD.p 5.6K
AUDNZD.p 12K
EURUSD.p -703
GBPUSD.p 2K
XAUUSD.p 1.2K
DJ30.s -14K
USDJPY.p -314
XRPUSD -1.5K
ETHUSD 15K
USDCAD.p -3.2K
USDCHF.p 588
GBPJPY.p 276
SOLUSD -211
CADCHF.p 127
BTCUSD -96K
EURAUD.p 150
XLMUSD -148
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 013.78 EUR
En kötü işlem: -907 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +373.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -84.90 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.22 00:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 19:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 20:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 11:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 04:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 21:24
A large drawdown may occur on the account again
