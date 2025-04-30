SegnaliSezioni
Salvatore Amato

Pu462 Mauri

Salvatore Amato
0 recensioni
Affidabilità
140 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 113%
PUPrime-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 563
Profit Trade:
1 176 (75.23%)
Loss Trade:
387 (24.76%)
Best Trade:
469.59 EUR
Worst Trade:
-905.58 EUR
Profitto lordo:
17 893.52 EUR (162 567 pips)
Perdita lorda:
-11 530.12 EUR (134 985 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (90.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
587.42 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
66.23%
Massimo carico di deposito:
0.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.65
Long Trade:
708 (45.30%)
Short Trade:
855 (54.70%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
4.07 EUR
Profitto medio:
15.22 EUR
Perdita media:
-29.79 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-78.38 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 745.64 EUR (2)
Crescita mensile:
0.68%
Previsione annuale:
8.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
660.73 EUR
Massimale:
1 745.64 EUR (15.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.60% (736.94 EUR)
Per equità:
3.05% (392.41 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.s 556
NZDCAD.s 514
AUDNZD.s 392
XAUUSD.s 46
USDCAD.s 27
NZDUSD.s 20
EURAUD.s 6
EURUSD.s 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.s 1.7K
NZDCAD.s 3.2K
AUDNZD.s 2.3K
XAUUSD.s -33
USDCAD.s 29
NZDUSD.s 33
EURAUD.s -65
EURUSD.s 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.s 11K
NZDCAD.s 9.7K
AUDNZD.s 11K
XAUUSD.s -801
USDCAD.s -503
NZDUSD.s -1.2K
EURAUD.s -1.3K
EURUSD.s 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +469.59 EUR
Worst Trade: -906 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +90.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -78.38 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.19 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 20:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
