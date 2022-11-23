- Crescita
Trade:
1 309
Profit Trade:
1 085 (82.88%)
Loss Trade:
224 (17.11%)
Best Trade:
148.96 EUR
Worst Trade:
-77.49 EUR
Profitto lordo:
2 140.17 EUR (91 566 pips)
Perdita lorda:
-1 420.11 EUR (67 711 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (22.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
148.96 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
49.62%
Massimo carico di deposito:
35.64%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
3.64
Long Trade:
616 (47.06%)
Short Trade:
693 (52.94%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.55 EUR
Profitto medio:
1.97 EUR
Perdita media:
-6.34 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-148.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-148.50 EUR (5)
Crescita mensile:
1.03%
Previsione annuale:
13.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.14 EUR
Massimale:
197.90 EUR (41.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.82% (193.40 EUR)
Per equità:
33.03% (103.24 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|660
|NZDCAD
|200
|AUDNZD
|182
|EURUSD
|82
|GBPUSD
|51
|USDCAD
|47
|USDJPY
|39
|GBPCHF
|25
|NZDUSD
|23
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|584
|NZDCAD
|85
|AUDNZD
|80
|EURUSD
|19
|GBPUSD
|66
|USDCAD
|6
|USDJPY
|-65
|GBPCHF
|25
|NZDUSD
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|853
|AUDNZD
|4.5K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|793
|USDCAD
|2.5K
|USDJPY
|-754
|GBPCHF
|340
|NZDUSD
|2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +148.96 EUR
Worst Trade: -77 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +22.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -148.50 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 3
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live05
|0.42 × 104
|
ICMarketsSC-Live27
|0.46 × 175
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.51 × 339
|
ICMarketsSC-Live08
|0.61 × 1463
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.63 × 315
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.83 × 109
|
ICMarketsEU-Live17
|0.85 × 98
|
ICMarketsSC-Live25
|0.85 × 1767
|
ICMarkets-Live16
|0.88 × 89
|
ICMarketsSC-Live24
|0.94 × 18377
|
ICMarketsSC-Live06
|0.96 × 2310
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.00 × 8
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 2
17 Misto
PTIA
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
113%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
149
100%
1 309
82%
50%
1.50
0.55
EUR
EUR
41%
1:500