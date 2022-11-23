SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ICM652 PTIA
Salvatore Amato

ICM652 PTIA

Salvatore Amato
0 recensioni
Affidabilità
149 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 113%
ICMarketsSC-Live24
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 309
Profit Trade:
1 085 (82.88%)
Loss Trade:
224 (17.11%)
Best Trade:
148.96 EUR
Worst Trade:
-77.49 EUR
Profitto lordo:
2 140.17 EUR (91 566 pips)
Perdita lorda:
-1 420.11 EUR (67 711 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (22.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
148.96 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
49.62%
Massimo carico di deposito:
35.64%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
3.64
Long Trade:
616 (47.06%)
Short Trade:
693 (52.94%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.55 EUR
Profitto medio:
1.97 EUR
Perdita media:
-6.34 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-148.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-148.50 EUR (5)
Crescita mensile:
1.03%
Previsione annuale:
13.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.14 EUR
Massimale:
197.90 EUR (41.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.82% (193.40 EUR)
Per equità:
33.03% (103.24 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 660
NZDCAD 200
AUDNZD 182
EURUSD 82
GBPUSD 51
USDCAD 47
USDJPY 39
GBPCHF 25
NZDUSD 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 584
NZDCAD 85
AUDNZD 80
EURUSD 19
GBPUSD 66
USDCAD 6
USDJPY -65
GBPCHF 25
NZDUSD 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 853
AUDNZD 4.5K
EURUSD 2K
GBPUSD 793
USDCAD 2.5K
USDJPY -754
GBPCHF 340
NZDUSD 2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +148.96 EUR
Worst Trade: -77 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +22.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -148.50 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 3
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 104
ICMarketsSC-Live27
0.46 × 175
TMGM.TradeMax-Live6
0.50 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 339
ICMarketsSC-Live08
0.61 × 1463
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
TMGM.TradeMax-Live2
0.63 × 315
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.83 × 109
ICMarketsEU-Live17
0.85 × 98
ICMarketsSC-Live25
0.85 × 1767
ICMarkets-Live16
0.88 × 89
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 18377
ICMarketsSC-Live06
0.96 × 2310
FXOpen-ECN Live Server
1.00 × 8
RoboForex-Prime
1.00 × 2
187 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

17 Misto


PTIA



Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 20:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.19 04:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.17 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.03 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.12 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.08 14:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.79% of days out of 380 days of the signal's entire lifetime.
2023.12.08 14:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICM652 PTIA
30USD al mese
113%
0
0
USD
2.1K
EUR
149
100%
1 309
82%
50%
1.50
0.55
EUR
41%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.