Trade:
129
Profit Trade:
122 (94.57%)
Loss Trade:
7 (5.43%)
Best Trade:
57.20 USD
Worst Trade:
-94.60 USD
Profitto lordo:
534.93 USD (3 515 pips)
Perdita lorda:
-375.30 USD (2 743 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (83.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.40 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
2.32%
Massimo carico di deposito:
64.14%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
54 (41.86%)
Short Trade:
75 (58.14%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
1.24 USD
Profitto medio:
4.38 USD
Perdita media:
-53.61 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-50.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.60 USD (1)
Crescita mensile:
7.06%
Previsione annuale:
85.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
95.30 USD (14.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.46% (78.10 USD)
Per equità:
31.27% (136.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|160
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|772
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Best Trade: +57.20 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +83.80 USD
Massima perdita consecutiva: -50.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.60 × 121
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
FINNIX GRID EUR
Expect Growth : +4 to +5% per month.
Only Trade in EUR and have hedging to manage position.
Regardless of the past performance. we cannot guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.
35USD al mese
40%
0
0
USD
USD
560
USD
USD
29
100%
129
94%
2%
1.42
1.24
USD
USD
31%
1:500
I hope this trend will continue. We are in this together master.