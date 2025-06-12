SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FINNIX GRID EUR
Jear Tiasysombath

FINNIX GRID EUR

Jear Tiasysombath
1 recensione
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 40%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
129
Profit Trade:
122 (94.57%)
Loss Trade:
7 (5.43%)
Best Trade:
57.20 USD
Worst Trade:
-94.60 USD
Profitto lordo:
534.93 USD (3 515 pips)
Perdita lorda:
-375.30 USD (2 743 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (83.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.40 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
2.32%
Massimo carico di deposito:
64.14%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
54 (41.86%)
Short Trade:
75 (58.14%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
1.24 USD
Profitto medio:
4.38 USD
Perdita media:
-53.61 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-50.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.60 USD (1)
Crescita mensile:
7.06%
Previsione annuale:
85.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
95.30 USD (14.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.46% (78.10 USD)
Per equità:
31.27% (136.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 160
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 772
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.20 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +83.80 USD
Massima perdita consecutiva: -50.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 414
Weltrade-Real
0.50 × 6
Exness-MT5Real15
0.60 × 121
Exness-MT5Real8
1.26 × 119
Exness-MT5Real12
2.13 × 24
Exness-MT5Real6
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.80 × 10
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.90 × 31
FINNIX GRID EUR


Expect Growth : +4 to +5% per month.


Only Trade in EUR and have hedging to manage position.


Regardless of the past performance. we cannot  guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.

Valutazione media:
Wang98
39
Wang98 2025.06.12 02:52 
 

I hope this trend will continue. We are in this together master.

2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 01:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 07:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.20 11:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 19:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.31 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 19:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.18 03:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.18 02:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
