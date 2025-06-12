SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / FINNIX GRID EUR
Jear Tiasysombath

FINNIX GRID EUR

Jear Tiasysombath
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 56%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
176
Gewinntrades:
164 (93.18%)
Verlusttrades:
12 (6.82%)
Bester Trade:
57.20 USD
Schlechtester Trade:
-94.60 USD
Bruttoprofit:
690.83 USD (4 637 pips)
Bruttoverlust:
-465.90 USD (3 277 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (83.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
127.40 USD (38)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
3.34%
Max deposit load:
64.14%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.36
Long-Positionen:
71 (40.34%)
Short-Positionen:
105 (59.66%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
1.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-50.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-94.60 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.90%
Jahresprognose:
59.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.70 USD
Maximaler:
95.30 USD (14.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.46% (78.10 USD)
Kapital:
31.27% (136.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 176
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 225
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +57.20 USD
Schlechtester Trade: -95 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 38
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +83.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 414
Weltrade-Real
0.50 × 6
Exness-MT5Real15
0.73 × 128
FusionMarkets-Live
1.19 × 64
Exness-MT5Real8
1.26 × 119
Exness-MT5Real12
2.13 × 24
Exness-MT5Real6
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.80 × 10
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
6.35 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
6.90 × 31
XMGlobal-MT5 8
11.00 × 1
FINNIX GRID EUR


Expect Growth : +4 to +5% per month.


Only Trade in EUR and have hedging to manage position.


Regardless of the past performance. we cannot  guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.

Durchschnittliche Bewertung:
Wang98
39
Wang98 2025.06.12 02:52 
 

I hope this trend will continue. We are in this together master.

2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 01:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 07:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.20 11:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 19:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.31 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
