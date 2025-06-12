- Wachstum
Trades insgesamt:
176
Gewinntrades:
164 (93.18%)
Verlusttrades:
12 (6.82%)
Bester Trade:
57.20 USD
Schlechtester Trade:
-94.60 USD
Bruttoprofit:
690.83 USD (4 637 pips)
Bruttoverlust:
-465.90 USD (3 277 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (83.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
127.40 USD (38)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
3.34%
Max deposit load:
64.14%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.36
Long-Positionen:
71 (40.34%)
Short-Positionen:
105 (59.66%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
1.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-50.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-94.60 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.90%
Jahresprognose:
59.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.70 USD
Maximaler:
95.30 USD (14.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.46% (78.10 USD)
Kapital:
31.27% (136.40 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|225
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.73 × 128
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 64
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|6.35 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
|
XMGlobal-MT5 8
|11.00 × 1
FINNIX GRID EUR
Expect Growth : +4 to +5% per month.
Only Trade in EUR and have hedging to manage position.
Regardless of the past performance. we cannot guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.
