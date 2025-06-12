- Büyüme
İşlemler:
129
Kârla kapanan işlemler:
122 (94.57%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (5.43%)
En iyi işlem:
57.20 USD
En kötü işlem:
-94.60 USD
Brüt kâr:
534.93 USD (3 515 pips)
Brüt zarar:
-375.30 USD (2 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (83.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.40 USD (38)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
2.32%
Maks. mevduat yükü:
64.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
54 (41.86%)
Satış işlemleri:
75 (58.14%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
1.24 USD
Ortalama kâr:
4.38 USD
Ortalama zarar:
-53.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-50.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.60 USD (1)
Aylık büyüme:
7.06%
Yıllık tahmin:
85.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.70 USD
Maksimum:
95.30 USD (14.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.46% (78.10 USD)
Varlığa göre:
31.27% (136.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|160
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|772
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.20 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +83.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.60 × 121
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
FINNIX GRID EUR
Expect Growth : +4 to +5% per month.
Only Trade in EUR and have hedging to manage position.
Regardless of the past performance. we cannot guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
40%
0
0
USD
USD
560
USD
USD
29
100%
129
94%
2%
1.42
1.24
USD
USD
31%
1:500
I hope this trend will continue. We are in this together master.