Jear Tiasysombath

FINNIX GRID EUR

Jear Tiasysombath
1 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
129
Kârla kapanan işlemler:
122 (94.57%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (5.43%)
En iyi işlem:
57.20 USD
En kötü işlem:
-94.60 USD
Brüt kâr:
534.93 USD (3 515 pips)
Brüt zarar:
-375.30 USD (2 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (83.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.40 USD (38)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
2.32%
Maks. mevduat yükü:
64.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
54 (41.86%)
Satış işlemleri:
75 (58.14%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
1.24 USD
Ortalama kâr:
4.38 USD
Ortalama zarar:
-53.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-50.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.60 USD (1)
Aylık büyüme:
7.06%
Yıllık tahmin:
85.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.70 USD
Maksimum:
95.30 USD (14.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.46% (78.10 USD)
Varlığa göre:
31.27% (136.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 160
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 772
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.20 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +83.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 414
Weltrade-Real
0.50 × 6
Exness-MT5Real15
0.60 × 121
Exness-MT5Real8
1.26 × 119
Exness-MT5Real12
2.13 × 24
Exness-MT5Real6
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.80 × 10
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.90 × 31
FINNIX GRID EUR


Expect Growth : +4 to +5% per month.


Only Trade in EUR and have hedging to manage position.


Regardless of the past performance. we cannot  guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.

Ortalama derecelendirme:
Wang98
39
Wang98 2025.06.12 02:52 
 

I hope this trend will continue. We are in this together master.

2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 01:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 07:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.20 11:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 19:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.31 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 19:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.18 03:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.18 02:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FINNIX GRID EUR
Ayda 35 USD
40%
0
0
USD
560
USD
29
100%
129
94%
2%
1.42
1.24
USD
31%
1:500
