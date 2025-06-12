SignauxSections
Jear Tiasysombath

FINNIX GRID EUR

Jear Tiasysombath
1 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
129
Bénéfice trades:
122 (94.57%)
Perte trades:
7 (5.43%)
Meilleure transaction:
57.20 USD
Pire transaction:
-94.60 USD
Bénéfice brut:
534.93 USD (3 515 pips)
Perte brute:
-375.30 USD (2 743 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (83.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
127.40 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
2.32%
Charge de dépôt maximale:
64.14%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
54 (41.86%)
Courts trades:
75 (58.14%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
1.24 USD
Bénéfice moyen:
4.38 USD
Perte moyenne:
-53.61 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-50.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-94.60 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.06%
Prévision annuelle:
85.65%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.70 USD
Maximal:
95.30 USD (14.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.46% (78.10 USD)
Par fonds propres:
31.27% (136.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 160
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 772
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +57.20 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +83.80 USD
Perte consécutive maximale: -50.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 414
Weltrade-Real
0.50 × 6
Exness-MT5Real15
0.60 × 121
Exness-MT5Real8
1.26 × 119
Exness-MT5Real12
2.13 × 24
Exness-MT5Real6
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.80 × 10
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.90 × 31
FINNIX GRID EUR


Expect Growth : +4 to +5% per month.


Only Trade in EUR and have hedging to manage position.


Regardless of the past performance. we cannot  guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.

Note moyenne:
Wang98
39
Wang98 2025.06.12 02:52 
 

I hope this trend will continue. We are in this together master.

2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 01:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 07:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.20 11:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 19:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.31 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 19:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.18 03:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.18 02:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FINNIX GRID EUR
35 USD par mois
40%
0
0
USD
560
USD
29
100%
129
94%
2%
1.42
1.24
USD
31%
1:500
Copier

