Trades:
129
Bénéfice trades:
122 (94.57%)
Perte trades:
7 (5.43%)
Meilleure transaction:
57.20 USD
Pire transaction:
-94.60 USD
Bénéfice brut:
534.93 USD (3 515 pips)
Perte brute:
-375.30 USD (2 743 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (83.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
127.40 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
2.32%
Charge de dépôt maximale:
64.14%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
54 (41.86%)
Courts trades:
75 (58.14%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
1.24 USD
Bénéfice moyen:
4.38 USD
Perte moyenne:
-53.61 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-50.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-94.60 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.06%
Prévision annuelle:
85.65%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.70 USD
Maximal:
95.30 USD (14.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.46% (78.10 USD)
Par fonds propres:
31.27% (136.40 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|160
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|772
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +57.20 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +83.80 USD
Perte consécutive maximale: -50.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.60 × 121
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
FINNIX GRID EUR
Expect Growth : +4 to +5% per month.
Only Trade in EUR and have hedging to manage position.
Regardless of the past performance. we cannot guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.
I hope this trend will continue. We are in this together master.