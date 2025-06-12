SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / FINNIX GRID EUR
Jear Tiasysombath

FINNIX GRID EUR

Jear Tiasysombath
1 comentario
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 56%
Exness-MT5Real8
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
176
Transacciones Rentables:
164 (93.18%)
Transacciones Irrentables:
12 (6.82%)
Mejor transacción:
57.20 USD
Peor transacción:
-94.60 USD
Beneficio Bruto:
690.83 USD (4 637 pips)
Pérdidas Brutas:
-465.90 USD (3 277 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (83.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
127.40 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
3.34%
Carga máxima del depósito:
64.14%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.36
Transacciones Largas:
71 (40.34%)
Transacciones Cortas:
105 (59.66%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
1.28 USD
Beneficio medio:
4.21 USD
Pérdidas medias:
-38.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-50.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-94.60 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.90%
Pronóstico anual:
59.47%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.70 USD
Máxima:
95.30 USD (14.82%)
Reducción relativa:
De balance:
15.46% (78.10 USD)
De fondos:
31.27% (136.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 176
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 225
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +57.20 USD
Peor transacción: -95 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 38
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +83.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 414
Weltrade-Real
0.50 × 6
Exness-MT5Real15
0.73 × 128
FusionMarkets-Live
1.04 × 48
Exness-MT5Real8
1.26 × 119
Exness-MT5Real12
2.13 × 24
Exness-MT5Real6
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.80 × 10
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
6.35 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
6.90 × 31
XMGlobal-MT5 8
11.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

FINNIX GRID EUR


Expect Growth : +4 to +5% per month.


Only Trade in EUR and have hedging to manage position.


Regardless of the past performance. we cannot  guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.

Evaluación media:
Wang98
39
Wang98 2025.06.12 02:52 
 

I hope this trend will continue. We are in this together master.

2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 01:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 07:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.20 11:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 19:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.31 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FINNIX GRID EUR
35 USD al mes
56%
0
0
USD
625
USD
42
100%
176
93%
3%
1.48
1.28
USD
31%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.