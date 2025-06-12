- Cuenta
- Historia de transacciones
- Estadística
- Riesgos
- Deslizamiento
- Descripción
- Comentarios 1
- Noticias
- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
176
Transacciones Rentables:
164 (93.18%)
Transacciones Irrentables:
12 (6.82%)
Mejor transacción:
57.20 USD
Peor transacción:
-94.60 USD
Beneficio Bruto:
690.83 USD (4 637 pips)
Pérdidas Brutas:
-465.90 USD (3 277 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (83.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
127.40 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
3.34%
Carga máxima del depósito:
64.14%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.36
Transacciones Largas:
71 (40.34%)
Transacciones Cortas:
105 (59.66%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
1.28 USD
Beneficio medio:
4.21 USD
Pérdidas medias:
-38.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-50.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-94.60 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.90%
Pronóstico anual:
59.47%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.70 USD
Máxima:
95.30 USD (14.82%)
Reducción relativa:
De balance:
15.46% (78.10 USD)
De fondos:
31.27% (136.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|225
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +57.20 USD
Peor transacción: -95 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 38
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +83.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.73 × 128
|
FusionMarkets-Live
|1.04 × 48
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|6.35 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
|
XMGlobal-MT5 8
|11.00 × 1
FINNIX GRID EUR
Expect Growth : +4 to +5% per month.
Only Trade in EUR and have hedging to manage position.
Regardless of the past performance. we cannot guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
35 USD al mes
56%
0
0
USD
USD
625
USD
USD
42
100%
176
93%
3%
1.48
1.28
USD
USD
31%
1:500
I hope this trend will continue. We are in this together master.