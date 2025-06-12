리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4 0.35 × 414 Weltrade-Real 0.50 × 6 Exness-MT5Real15 0.73 × 128 FusionMarkets-Live 1.17 × 65 Exness-MT5Real8 1.26 × 119 Exness-MT5Real12 2.13 × 24 Exness-MT5Real6 2.77 × 13 Exness-MT5Real 3.80 × 10 Exness-MT5Real7 4.00 × 1 XMGlobal-MT5 6 6.35 × 26 ICMarketsSC-MT5-2 6.90 × 31 XMGlobal-MT5 8 11.00 × 1