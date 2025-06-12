- Прирост
Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
164 (93.18%)
Убыточных трейдов:
12 (6.82%)
Лучший трейд:
57.20 USD
Худший трейд:
-94.60 USD
Общая прибыль:
690.83 USD (4 637 pips)
Общий убыток:
-465.90 USD (3 277 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (83.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
127.40 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
3.34%
Макс. загрузка депозита:
64.14%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.36
Длинных трейдов:
71 (40.34%)
Коротких трейдов:
105 (59.66%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
1.28 USD
Средняя прибыль:
4.21 USD
Средний убыток:
-38.82 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-50.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-94.60 USD (1)
Прирост в месяц:
4.90%
Годовой прогноз:
59.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.70 USD
Максимальная:
95.30 USD (14.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.46% (78.10 USD)
По эквити:
31.27% (136.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|225
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +57.20 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +83.80 USD
Макс. убыток в серии: -50.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.73 × 128
|
FusionMarkets-Live
|1.05 × 37
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|6.19 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
|
XMGlobal-MT5 8
|11.00 × 1
FINNIX GRID EUR
Expect Growth : +4 to +5% per month.
Only Trade in EUR and have hedging to manage position.
Regardless of the past performance. we cannot guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.
I hope this trend will continue. We are in this together master.