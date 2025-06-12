СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FINNIX GRID EUR
Jear Tiasysombath

FINNIX GRID EUR

Jear Tiasysombath
1 отзыв
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 56%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
164 (93.18%)
Убыточных трейдов:
12 (6.82%)
Лучший трейд:
57.20 USD
Худший трейд:
-94.60 USD
Общая прибыль:
690.83 USD (4 637 pips)
Общий убыток:
-465.90 USD (3 277 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (83.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
127.40 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
3.34%
Макс. загрузка депозита:
64.14%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.36
Длинных трейдов:
71 (40.34%)
Коротких трейдов:
105 (59.66%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
1.28 USD
Средняя прибыль:
4.21 USD
Средний убыток:
-38.82 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-50.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-94.60 USD (1)
Прирост в месяц:
4.90%
Годовой прогноз:
59.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.70 USD
Максимальная:
95.30 USD (14.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.46% (78.10 USD)
По эквити:
31.27% (136.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 176
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 225
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +57.20 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +83.80 USD
Макс. убыток в серии: -50.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 414
Weltrade-Real
0.50 × 6
Exness-MT5Real15
0.73 × 128
FusionMarkets-Live
1.05 × 37
Exness-MT5Real8
1.26 × 119
Exness-MT5Real12
2.13 × 24
Exness-MT5Real6
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.80 × 10
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
6.19 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
6.90 × 31
XMGlobal-MT5 8
11.00 × 1
FINNIX GRID EUR


Expect Growth : +4 to +5% per month.


Only Trade in EUR and have hedging to manage position.


Regardless of the past performance. we cannot  guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.

Средняя оценка:
Wang98
39
Wang98 2025.06.12 02:52 
 

I hope this trend will continue. We are in this together master.

Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FINNIX GRID EUR
35 USD в месяц
56%
0
0
USD
625
USD
42
100%
176
93%
3%
1.48
1.28
USD
31%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.