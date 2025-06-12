- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
176
盈利交易:
164 (93.18%)
亏损交易:
12 (6.82%)
最好交易:
57.20 USD
最差交易:
-94.60 USD
毛利:
690.83 USD (4 637 pips)
毛利亏损:
-465.90 USD (3 277 pips)
最大连续赢利:
39 (83.80 USD)
最大连续盈利:
127.40 USD (38)
夏普比率:
0.16
交易活动:
3.34%
最大入金加载:
64.14%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.36
长期交易:
71 (40.34%)
短期交易:
105 (59.66%)
利润因子:
1.48
预期回报:
1.28 USD
平均利润:
4.21 USD
平均损失:
-38.82 USD
最大连续失误:
2 (-50.00 USD)
最大连续亏损:
-94.60 USD (1)
每月增长:
4.90%
年度预测:
59.47%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.70 USD
最大值:
95.30 USD (14.82%)
相对跌幅:
结余:
15.46% (78.10 USD)
净值:
31.27% (136.40 USD)
分配
交易品种
交易
Sell
Buy
EURUSD
176
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
EURUSD
225
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
EURUSD
1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +57.20 USD
最差交易: -95 USD
最大连续赢利: 38
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +83.80 USD
最大连续亏损: -50.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 414
|
Weltrade-Real
0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
0.73 × 128
|
FusionMarkets-Live
1.03 × 39
|
Exness-MT5Real8
1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
6.19 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
6.90 × 31
|
XMGlobal-MT5 8
11.00 × 1
FINNIX GRID EUR
Expect Growth : +4 to +5% per month.
Only Trade in EUR and have hedging to manage position.
Regardless of the past performance. we cannot guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.
I hope this trend will continue. We are in this together master.