Sinais / MetaTrader 5 / FINNIX GRID EUR
Jear Tiasysombath

FINNIX GRID EUR

Jear Tiasysombath
1 comentário
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 56%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
176
Negociações com lucro:
164 (93.18%)
Negociações com perda:
12 (6.82%)
Melhor negociação:
57.20 USD
Pior negociação:
-94.60 USD
Lucro bruto:
690.83 USD (4 637 pips)
Perda bruta:
-465.90 USD (3 277 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (83.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
127.40 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
3.34%
Depósito máximo carregado:
64.14%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.36
Negociações longas:
71 (40.34%)
Negociações curtas:
105 (59.66%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
1.28 USD
Lucro médio:
4.21 USD
Perda média:
-38.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-50.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-94.60 USD (1)
Crescimento mensal:
4.90%
Previsão anual:
59.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.70 USD
Máximo:
95.30 USD (14.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.46% (78.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.27% (136.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 176
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 225
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +57.20 USD
Pior negociação: -95 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +83.80 USD
Máxima perda consecutiva: -50.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 414
Weltrade-Real
0.50 × 6
Exness-MT5Real15
0.73 × 128
FusionMarkets-Live
1.04 × 48
Exness-MT5Real8
1.26 × 119
Exness-MT5Real12
2.13 × 24
Exness-MT5Real6
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.80 × 10
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
6.35 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
6.90 × 31
XMGlobal-MT5 8
11.00 × 1
FINNIX GRID EUR


Expect Growth : +4 to +5% per month.


Only Trade in EUR and have hedging to manage position.


Regardless of the past performance. we cannot  guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.

Classificação Média:
Wang98
39
Wang98 2025.06.12 02:52 
 

I hope this trend will continue. We are in this together master.

