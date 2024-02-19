SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Best long term trading with minimum risk
Lukas Pelc

Best long term trading with minimum risk

Lukas Pelc
0 recensioni
Affidabilità
103 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 58%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
848
Profit Trade:
561 (66.15%)
Loss Trade:
287 (33.84%)
Best Trade:
56.15 EUR
Worst Trade:
-30.79 EUR
Profitto lordo:
1 026.32 EUR (79 077 pips)
Perdita lorda:
-786.80 EUR (74 861 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (23.79 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
58.05 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
52.01%
Massimo carico di deposito:
33.19%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
451 (53.18%)
Short Trade:
397 (46.82%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.28 EUR
Profitto medio:
1.83 EUR
Perdita media:
-2.74 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-114.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-114.66 EUR (8)
Crescita mensile:
-19.22%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.95 EUR
Massimale:
143.74 EUR (19.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.88% (143.74 EUR)
Per equità:
42.03% (171.84 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 249
USDCAD 207
NZDUSD 181
NZDCAD 156
AUDNZD 47
GBPUSD 2
EURAUD 2
EURUSD 1
GBPJPY 1
GBPCHF 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -50
USDCAD 108
NZDUSD 158
NZDCAD 39
AUDNZD 20
GBPUSD 0
EURAUD 0
EURUSD 0
GBPJPY 0
GBPCHF -1
USDJPY -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -2.3K
USDCAD 5.7K
NZDUSD -2.2K
NZDCAD 388
AUDNZD 2.9K
GBPUSD 6
EURAUD 14
EURUSD 0
GBPJPY 71
GBPCHF -99
USDJPY -99
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.15 EUR
Worst Trade: -31 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +23.79 EUR
Massima perdita consecutiva: -114.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ICMarketsSC-Live11
0.25 × 195
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.38 × 416
ThreeTrader-Live
0.44 × 205
RoboForex-ECN
0.44 × 711
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
VantageInternational-Live 14
0.58 × 12
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
ICMarketsSC-Live19
0.76 × 71
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
AxioryAsia-02Live
0.83 × 54
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 211
ICMarketsSC-Live08
1.12 × 110
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 18
AdmiralMarkets-Live3
1.61 × 116
53 più
Non ci sono recensioni
2025.06.26 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.26 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 06:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
