- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
848
Profit Trade:
561 (66.15%)
Loss Trade:
287 (33.84%)
Best Trade:
56.15 EUR
Worst Trade:
-30.79 EUR
Profitto lordo:
1 026.32 EUR (79 077 pips)
Perdita lorda:
-786.80 EUR (74 861 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (23.79 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
58.05 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
52.01%
Massimo carico di deposito:
33.19%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
451 (53.18%)
Short Trade:
397 (46.82%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.28 EUR
Profitto medio:
1.83 EUR
Perdita media:
-2.74 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-114.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-114.66 EUR (8)
Crescita mensile:
-19.22%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.95 EUR
Massimale:
143.74 EUR (19.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.88% (143.74 EUR)
Per equità:
42.03% (171.84 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|249
|USDCAD
|207
|NZDUSD
|181
|NZDCAD
|156
|AUDNZD
|47
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-50
|USDCAD
|108
|NZDUSD
|158
|NZDCAD
|39
|AUDNZD
|20
|GBPUSD
|0
|EURAUD
|0
|EURUSD
|0
|GBPJPY
|0
|GBPCHF
|-1
|USDJPY
|-1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-2.3K
|USDCAD
|5.7K
|NZDUSD
|-2.2K
|NZDCAD
|388
|AUDNZD
|2.9K
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|14
|EURUSD
|0
|GBPJPY
|71
|GBPCHF
|-99
|USDJPY
|-99
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.15 EUR
Worst Trade: -31 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +23.79 EUR
Massima perdita consecutiva: -114.66 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
DooPrime-Live 2
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ICMarketsSC-Live11
|0.25 × 195
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.38 × 416
|
ThreeTrader-Live
|0.44 × 205
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 711
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
VantageInternational-Live 14
|0.58 × 12
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
ICMarketsSC-Live19
|0.76 × 71
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
AxioryAsia-02Live
|0.83 × 54
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 211
|
ICMarketsSC-Live08
|1.12 × 110
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 18
|
AdmiralMarkets-Live3
|1.61 × 116
Non ci sono recensioni
