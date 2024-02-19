СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Best long term trading with minimum risk
Lukas Pelc

Best long term trading with minimum risk

Lukas Pelc
0 отзывов
Надежность
113 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 51%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
895
Прибыльных трейдов:
577 (64.46%)
Убыточных трейдов:
318 (35.53%)
Лучший трейд:
56.15 EUR
Худший трейд:
-30.79 EUR
Общая прибыль:
1 042.53 EUR (88 034 pips)
Общий убыток:
-819.30 EUR (85 286 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (23.79 EUR)
Макс. прибыль в серии:
58.05 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
46.61%
Макс. загрузка депозита:
33.19%
Последний трейд:
23 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
486 (54.30%)
Коротких трейдов:
409 (45.70%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.25 EUR
Средняя прибыль:
1.81 EUR
Средний убыток:
-2.58 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-40.60 EUR)
Макс. убыток в серии:
-114.66 EUR (8)
Прирост в месяц:
-1.54%
Годовой прогноз:
-15.36%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.95 EUR
Максимальная:
143.74 EUR (19.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.88% (143.74 EUR)
По эквити:
42.03% (171.84 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 249
USDCAD 210
NZDUSD 181
NZDCAD 156
AUDNZD 47
.USTECHCash 9
EURUSD 6
GBPJPY 6
GBPUSD 6
EURGBP 6
EURAUD 4
EURCAD 4
USDJPY 2
.DE40Cash 2
.US30Cash 2
GBPCHF 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD -50
USDCAD 108
NZDUSD 158
NZDCAD 39
AUDNZD 20
.USTECHCash -5
EURUSD -4
GBPJPY 0
GBPUSD 0
EURGBP -8
EURAUD 0
EURCAD 0
USDJPY -2
.DE40Cash 1
.US30Cash -1
GBPCHF -1
GBPCAD 1
AUDUSD 0
USDCHF -2
GBPAUD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -2.3K
USDCAD 5.7K
NZDUSD -2.2K
NZDCAD 388
AUDNZD 2.9K
.USTECHCash -911
EURUSD -254
GBPJPY 23
GBPUSD 70
EURGBP -377
EURAUD 35
EURCAD 6
USDJPY -309
.DE40Cash 1.1K
.US30Cash -1.1K
GBPCHF -99
GBPCAD 175
AUDUSD 0
USDCHF -49
GBPAUD 192
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.15 EUR
Худший трейд: -31 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +23.79 EUR
Макс. убыток в серии: -40.60 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.41 × 441
ThreeTrader-Live
0.43 × 239
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.45 × 753
ICMarketsSC-Live11
0.46 × 237
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
ICMarketsSC-Live19
0.76 × 114
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.78 × 18
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
AxioryAsia-02Live
0.82 × 77
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.09 × 212
ICMarketsSC-Live08
1.10 × 144
еще 57...
Нет отзывов
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.26 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
