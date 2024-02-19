SignauxSections
Lukas Pelc

Best long term trading with minimum risk

Lukas Pelc
0 avis
Fiabilité
103 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 58%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
848
Bénéfice trades:
561 (66.15%)
Perte trades:
287 (33.84%)
Meilleure transaction:
56.15 EUR
Pire transaction:
-30.79 EUR
Bénéfice brut:
1 026.32 EUR (79 077 pips)
Perte brute:
-786.80 EUR (74 861 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (23.79 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
58.05 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
52.01%
Charge de dépôt maximale:
33.19%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
1.67
Longs trades:
451 (53.18%)
Courts trades:
397 (46.82%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.28 EUR
Bénéfice moyen:
1.83 EUR
Perte moyenne:
-2.74 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-114.66 EUR)
Perte consécutive maximale:
-114.66 EUR (8)
Croissance mensuelle:
-19.22%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.95 EUR
Maximal:
143.74 EUR (19.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.88% (143.74 EUR)
Par fonds propres:
42.03% (171.84 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 249
USDCAD 207
NZDUSD 181
NZDCAD 156
AUDNZD 47
GBPUSD 2
EURAUD 2
EURUSD 1
GBPJPY 1
GBPCHF 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -50
USDCAD 108
NZDUSD 158
NZDCAD 39
AUDNZD 20
GBPUSD 0
EURAUD 0
EURUSD 0
GBPJPY 0
GBPCHF -1
USDJPY -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -2.3K
USDCAD 5.7K
NZDUSD -2.2K
NZDCAD 388
AUDNZD 2.9K
GBPUSD 6
EURAUD 14
EURUSD 0
GBPJPY 71
GBPCHF -99
USDJPY -99
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.15 EUR
Pire transaction: -31 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +23.79 EUR
Perte consécutive maximale: -114.66 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ICMarketsSC-Live11
0.25 × 195
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.38 × 416
ThreeTrader-Live
0.44 × 205
RoboForex-ECN
0.44 × 711
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
VantageInternational-Live 14
0.58 × 12
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
ICMarketsSC-Live19
0.76 × 71
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
AxioryAsia-02Live
0.83 × 54
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 211
ICMarketsSC-Live08
1.12 × 110
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 18
AdmiralMarkets-Live3
1.61 × 116
Aucun avis
2025.06.26 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.26 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 06:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Best long term trading with minimum risk
30 USD par mois
58%
0
0
USD
400
EUR
103
99%
848
66%
52%
1.30
0.28
EUR
42%
1:500
