İşlemler:
848
Kârla kapanan işlemler:
561 (66.15%)
Zararla kapanan işlemler:
287 (33.84%)
En iyi işlem:
56.15 EUR
En kötü işlem:
-30.79 EUR
Brüt kâr:
1 026.32 EUR (79 077 pips)
Brüt zarar:
-786.80 EUR (74 861 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (23.79 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
58.05 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
52.01%
Maks. mevduat yükü:
33.19%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
451 (53.18%)
Satış işlemleri:
397 (46.82%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.28 EUR
Ortalama kâr:
1.83 EUR
Ortalama zarar:
-2.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-114.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-114.66 EUR (8)
Aylık büyüme:
-19.22%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.95 EUR
Maksimum:
143.74 EUR (19.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.88% (143.74 EUR)
Varlığa göre:
42.03% (171.84 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|249
|USDCAD
|207
|NZDUSD
|181
|NZDCAD
|156
|AUDNZD
|47
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|1
|USDJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-50
|USDCAD
|108
|NZDUSD
|158
|NZDCAD
|39
|AUDNZD
|20
|GBPUSD
|0
|EURAUD
|0
|EURUSD
|0
|GBPJPY
|0
|GBPCHF
|-1
|USDJPY
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-2.3K
|USDCAD
|5.7K
|NZDUSD
|-2.2K
|NZDCAD
|388
|AUDNZD
|2.9K
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|14
|EURUSD
|0
|GBPJPY
|71
|GBPCHF
|-99
|USDJPY
|-99
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.15 EUR
En kötü işlem: -31 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +23.79 EUR
Maksimum ardışık zarar: -114.66 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
FBS-Real-7
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
DooPrime-Live 2
|0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
ICMarketsSC-Live11
|0.25 × 195
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
Exness-Real17
|0.38 × 416
ThreeTrader-Live
|0.44 × 205
RoboForex-ECN
|0.44 × 711
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
VantageInternational-Live 14
|0.58 × 12
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
ICMarketsSC-Live19
|0.76 × 71
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
AxioryAsia-02Live
|0.83 × 54
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 211
ICMarketsSC-Live08
|1.12 × 110
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 18
AdmiralMarkets-Live3
|1.61 × 116
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
58%
0
0
USD
USD
400
EUR
EUR
103
99%
848
66%
52%
1.30
0.28
EUR
EUR
42%
1:500