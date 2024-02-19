SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Best long term trading with minimum risk
Lukas Pelc

Best long term trading with minimum risk

Lukas Pelc
0 inceleme
Güvenilirlik
103 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 58%
RoboForex-ECN-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
848
Kârla kapanan işlemler:
561 (66.15%)
Zararla kapanan işlemler:
287 (33.84%)
En iyi işlem:
56.15 EUR
En kötü işlem:
-30.79 EUR
Brüt kâr:
1 026.32 EUR (79 077 pips)
Brüt zarar:
-786.80 EUR (74 861 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (23.79 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
58.05 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
52.01%
Maks. mevduat yükü:
33.19%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
451 (53.18%)
Satış işlemleri:
397 (46.82%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.28 EUR
Ortalama kâr:
1.83 EUR
Ortalama zarar:
-2.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-114.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-114.66 EUR (8)
Aylık büyüme:
-19.22%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.95 EUR
Maksimum:
143.74 EUR (19.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.88% (143.74 EUR)
Varlığa göre:
42.03% (171.84 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 249
USDCAD 207
NZDUSD 181
NZDCAD 156
AUDNZD 47
GBPUSD 2
EURAUD 2
EURUSD 1
GBPJPY 1
GBPCHF 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -50
USDCAD 108
NZDUSD 158
NZDCAD 39
AUDNZD 20
GBPUSD 0
EURAUD 0
EURUSD 0
GBPJPY 0
GBPCHF -1
USDJPY -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -2.3K
USDCAD 5.7K
NZDUSD -2.2K
NZDCAD 388
AUDNZD 2.9K
GBPUSD 6
EURAUD 14
EURUSD 0
GBPJPY 71
GBPCHF -99
USDJPY -99
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.15 EUR
En kötü işlem: -31 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +23.79 EUR
Maksimum ardışık zarar: -114.66 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ICMarketsSC-Live11
0.25 × 195
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.38 × 416
ThreeTrader-Live
0.44 × 205
RoboForex-ECN
0.44 × 711
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
VantageInternational-Live 14
0.58 × 12
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
ICMarketsSC-Live19
0.76 × 71
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
AxioryAsia-02Live
0.83 × 54
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 211
ICMarketsSC-Live08
1.12 × 110
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 18
AdmiralMarkets-Live3
1.61 × 116
53 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.06.26 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.26 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 06:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Best long term trading with minimum risk
Ayda 30 USD
58%
0
0
USD
400
EUR
103
99%
848
66%
52%
1.30
0.28
EUR
42%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.