SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Best long term trading with minimum risk
Lukas Pelc

Best long term trading with minimum risk

Lukas Pelc
0 comentarios
Fiabilidad
113 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 51%
RoboForex-ECN-3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
895
Transacciones Rentables:
577 (64.46%)
Transacciones Irrentables:
318 (35.53%)
Mejor transacción:
56.15 EUR
Peor transacción:
-30.79 EUR
Beneficio Bruto:
1 042.53 EUR (88 034 pips)
Pérdidas Brutas:
-819.30 EUR (85 286 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (23.79 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
58.05 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
46.61%
Carga máxima del depósito:
33.19%
Último trade:
24 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
1.55
Transacciones Largas:
486 (54.30%)
Transacciones Cortas:
409 (45.70%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.25 EUR
Beneficio medio:
1.81 EUR
Pérdidas medias:
-2.58 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-40.60 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-114.66 EUR (8)
Crecimiento al mes:
-1.54%
Pronóstico anual:
-15.36%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
19.95 EUR
Máxima:
143.74 EUR (19.00%)
Reducción relativa:
De balance:
31.88% (143.74 EUR)
De fondos:
42.03% (171.84 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 249
USDCAD 210
NZDUSD 181
NZDCAD 156
AUDNZD 47
.USTECHCash 9
EURUSD 6
GBPJPY 6
GBPUSD 6
EURGBP 6
EURAUD 4
EURCAD 4
USDJPY 2
.DE40Cash 2
.US30Cash 2
GBPCHF 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD -50
USDCAD 108
NZDUSD 158
NZDCAD 39
AUDNZD 20
.USTECHCash -5
EURUSD -4
GBPJPY 0
GBPUSD 0
EURGBP -8
EURAUD 0
EURCAD 0
USDJPY -2
.DE40Cash 1
.US30Cash -1
GBPCHF -1
GBPCAD 1
AUDUSD 0
USDCHF -2
GBPAUD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD -2.3K
USDCAD 5.7K
NZDUSD -2.2K
NZDCAD 388
AUDNZD 2.9K
.USTECHCash -911
EURUSD -254
GBPJPY 23
GBPUSD 70
EURGBP -377
EURAUD 35
EURCAD 6
USDJPY -309
.DE40Cash 1.1K
.US30Cash -1.1K
GBPCHF -99
GBPCAD 175
AUDUSD 0
USDCHF -49
GBPAUD 192
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +56.15 EUR
Peor transacción: -31 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +23.79 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -40.60 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.41 × 441
ThreeTrader-Live
0.43 × 239
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.45 × 753
ICMarketsSC-Live11
0.46 × 237
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
ICMarketsSC-Live19
0.76 × 114
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.78 × 18
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
AxioryAsia-02Live
0.82 × 77
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.09 × 212
ICMarketsSC-Live08
1.10 × 144
otros 57...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.26 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Best long term trading with minimum risk
30 USD al mes
51%
0
0
USD
384
EUR
113
98%
895
64%
47%
1.27
0.25
EUR
42%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.