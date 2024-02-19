SinaisSeções
Lukas Pelc

Best long term trading with minimum risk

Lukas Pelc
0 comentários
Confiabilidade
113 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 51%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
895
Negociações com lucro:
577 (64.46%)
Negociações com perda:
318 (35.53%)
Melhor negociação:
56.15 EUR
Pior negociação:
-30.79 EUR
Lucro bruto:
1 042.53 EUR (88 034 pips)
Perda bruta:
-819.30 EUR (85 286 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (23.79 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
58.05 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
46.61%
Depósito máximo carregado:
33.19%
Último negócio:
25 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.55
Negociações longas:
486 (54.30%)
Negociações curtas:
409 (45.70%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.25 EUR
Lucro médio:
1.81 EUR
Perda média:
-2.58 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-40.60 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-114.66 EUR (8)
Crescimento mensal:
-1.54%
Previsão anual:
-15.36%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.95 EUR
Máximo:
143.74 EUR (19.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.88% (143.74 EUR)
Pelo Capital Líquido:
42.03% (171.84 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 249
USDCAD 210
NZDUSD 181
NZDCAD 156
AUDNZD 47
.USTECHCash 9
EURUSD 6
GBPJPY 6
GBPUSD 6
EURGBP 6
EURAUD 4
EURCAD 4
USDJPY 2
.DE40Cash 2
.US30Cash 2
GBPCHF 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
GBPAUD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD -50
USDCAD 108
NZDUSD 158
NZDCAD 39
AUDNZD 20
.USTECHCash -5
EURUSD -4
GBPJPY 0
GBPUSD 0
EURGBP -8
EURAUD 0
EURCAD 0
USDJPY -2
.DE40Cash 1
.US30Cash -1
GBPCHF -1
GBPCAD 1
AUDUSD 0
USDCHF -2
GBPAUD 1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD -2.3K
USDCAD 5.7K
NZDUSD -2.2K
NZDCAD 388
AUDNZD 2.9K
.USTECHCash -911
EURUSD -254
GBPJPY 23
GBPUSD 70
EURGBP -377
EURAUD 35
EURCAD 6
USDJPY -309
.DE40Cash 1.1K
.US30Cash -1.1K
GBPCHF -99
GBPCAD 175
AUDUSD 0
USDCHF -49
GBPAUD 192
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +56.15 EUR
Pior negociação: -31 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +23.79 EUR
Máxima perda consecutiva: -40.60 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.41 × 441
ThreeTrader-Live
0.43 × 239
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.45 × 753
ICMarketsSC-Live11
0.46 × 237
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
ICMarketsSC-Live19
0.76 × 114
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.78 × 18
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
AxioryAsia-02Live
0.82 × 77
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.09 × 212
ICMarketsSC-Live08
1.10 × 144
57 mais ...
Sem comentários
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.26 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Best long term trading with minimum risk
30 USD por mês
51%
0
0
USD
384
EUR
113
98%
895
64%
47%
1.27
0.25
EUR
42%
1:500
